Hak sahiplerinin dışında kimse aracınızı kullanamaz

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KİMLER ARACINIZI KULLANABİLİR?

* Yabancı plakalı taşıtlar; taşıt programına kaydı yapılan izin hak sahibi, bu kişinin yurt dışında yerleşik eşi, anne-babası ve çocukları tarafından kullanılabilir.

* Acil durumlar hariç hak sahibi araç içinde bulunsa dahi yukarıda belirtilen kişiler dışında taşıtın kullanılması mümkün değildir.

* Yurt dışında yerleşik olma koşulunu sağlamayan anne, baba, eş ve çocukları yabancı plakalı taşıtları kullanamaz.

* Taşıtı kullanacakların hak sahibinin eşi, anne-babası veya çocuğu olduğunu ve yurt dışında ikâmet ettiklerini ispatlayıcı belgeleri (vukuatlı nüfus kayıt örneği, pasaport vb.) yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Yol denetimlerinde bu durumu belgeleriyle ispat edemeyenlerin araçları trafikten men edilerek gerekli işlemlerin yapılması için gümrüğe teslim edilir.

* Yukarıda sayılanlar haricinde hak sahibi dışındaki kişiler taşıtı vekaletnameleri olsa da kullanamaz. Hak sahibi dışında taşıtı kullanmak için Türkiye’den veya yurt dışından alınmış vekaletnameler geçersizdir. Yol denetimlerinde bu durumun tespiti halinde taşıt trafikten men edilerek gerekli işlemlerin yapılması için gümrüğe teslim edilir. Ayrıca bu şekilde aracı haksız kullanan ve kullandıranlar hakkında ayrı ayrı para cezası uygulanır.

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HANGİ DURUMLARDA CEZA UYGULANIR?

Yabancı plakalı taşıtlarla ilgili aşağıda belirtilen durumların tespiti halinde 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 238 inci maddesi uyarınca gümrük vergileri tutarının dörtte biri oranında para cezası uygulanır ve taşıt gümrük idaresince teslim alınarak yurt dışı edilir.

* Türkiye’ye getirilen taşıtların getiriliş amacı dışında kullanılması, bir başkasına kiralanması, ödünç verilmesi, başka bir şahsa izinsiz devredilmesi veya satılması.

* Hak sahibi olmayan kişilerce kullanılması.

* Taşıtla birlikte giren ve belgelerinde kayıtlı olan parçalarının gümrük idaresinden izin alınmaksızın değiştirilmesi.

* Yurtta kalma süresinin bitimini takip eden ilk 3 ay içerisinde yurtdışına çıkarılmaması veya bu sürede herhangi bir gümrük idaresine teslim edilmemesi.

* Türkiye’ye birden fazla pasaport veya kimlikle giriş yapıldığı bilgisini gümrük idaresine vermeksizin yurtdışı yerleşiklik şartını sağlıyormuş gibi işlem yaptırılması.

* Taşıtların yurtta kalma süresinin bitimini takip eden; 1 (bir), 2 (iki) ve 3 (üç) aylık süre içerisinde yurt dışı edilmesi durumunda 2024 yılı için sırasıyla, 1656 TL, 3 bin 312 TL ve 4 bin 968 TL para cezası uygulanır. Bu miktar her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılır.

* Taşıtlarını gümrüğün denetimine bırakmadan veya taahhütname ile gümrük idaresinden izin almadan yurt dışına çıkan kişiler haklı bir sebepleri bulunduğunu ispat edemezlerse haklarında, tespit tarihine kadar yapılan tüm çıkışlar için bir defa Gümrük Kanunu’nun 241’inci maddesinin altıncı fıkrasının (e) bendi uyarınca 2024 yılı için 6 bin 624 TL para cezası uygulanır.

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KAZA YAPAN ARAÇLARIN TAMİRİ

Kaza geçirerek tamire ihtiyaç duyulan taşıtların sahipleri veya yetki verilenler tarafından talepte bulunulması halinde, gümrükçe uygun görülen yerde ve gümrüğün gözetimi altında yapılır.

ÖN BEYAN NEDİR?

Ön beyan, taşıtlarıyla Türkiye’ye seyahat eden yolcular için kolaylık tanıyan bir uygulamadır. Yola çıkmadan en fazla 15 gün önce T.C. Ticaret Bakanlığı’na ait internet sayfasında yer alan (www.ticaret.gov.tr) ‘e-işlemler’ menüsünden veya ‘e-devlet’ üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/gtb-tasit-on-beyan) ulaşılabilen ‘Taşıt Ön Beyan Uygulaması’ kullanılarak kişi ve taşıta ait bilgiler cep telefonu, tablet ya da bilgisayar vasıtasıyla uygulamaya girilebilir, bu sayede gümrük kapılarında işlemler daha kısa sürede tamamlanabilir.

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DEVAM EDECEK: TAŞITIN TÜRKİYE’DE MÜLKİYET DEVRİ YAPILABİLİR Mİ?

YAZ TATİLİ BAŞLIYOR

Almanya’da milyonlarca öğrenci için 2023/2024 eğitim yılı sona eriyor. İlk olarak Saksonya ve Thüringen eyaletlerindeki çocuk ve gençler yaz tatili heyecanını tadacak. 20 Haziran’da ilk tatile giren eyalet Saksonya olurken, son olarak Bavyera 29 Temmuz’da tatile girecek. 2 Ağustos’a kadar Almanya’daki tüm öğrenciler yaz tatilinde olacaklar. Yaz tatili 2024 takvimi eyaletlere göre şöyle olacak:

* Baden-Württemberg: 25 Temmuz - 7 Eylül

* Bavyera: 29 Temmuz - 9 Eylül

* Berlin: 18 Temmuz - 30 Ağustos

* Brandenburg: 18 Temmuz - 31 Ağustos

* Bremen: 24 Haziran - 2 Ağustos

* Hamburg: 18 Temmuz - 28 Ağustos

* Hessen: 15 Temmuz - 23 Ağustos

* Mecklenburg-Vorpommern: 22 Temmuz - 31 Ağustos

* Aşağı Saksonya: 24 Haziran - 2 Ağustos

* Kuzey Ren-Vestfalya: 8 Temmuz - 20 Ağustos

* Rheinland-Pfalz: 15 Temmuz - 23 Ağustos

* Saarland: 15 Temmuz - 23 Ağustos

* Saksonya: 20 Haziran - 2 Ağustos

* Saksonya-Anhalt: 24 Haziran - 3 Ağustos

* Schleswig-Holstein: 22 Temmuz - 31 Ağustos

* Thüringen: 20 Haziran - 31 Temmuz