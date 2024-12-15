HAK Almanya’da!

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HAK, Avrupa’nın en büyük sertifikalandırma şirketlerinden biri olan EHZ’yi inceliyor. HAK uzmanları, İslam ülkelerindeki helal normlarını SMIIC kriterleriyle uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor. Edinilen bilgilere göre, kriterlerin uygun bulunması durumunda, HAK uzmanlarının incelemeleri sonucunda EHZ’nin akredite üyeliğine onay verileceği bildirildi. EHZ, geçtiğimiz aylarda Tayland ve Endonezya’nın helal kurumlarıyla koordineli çalışan, Avrupa’nın en kapsamlı Helal Sertifikalama Kurumu olarak faaliyetlerini sürdürüyor.