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HAK Almanya’da!

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#İslam Ülkeleri İşbirliği Teşkilatı#HAK
HAK Almanya’da
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 11:25

İslam Ülkeleri İşbirliği Teşkilatı’nın (İIT) HELAL Akreditasyon düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye’nin Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ekibi bir dizi çalışma ve iş birliği için Almanya’ya geldi.

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HAK, Avrupa’nın en büyük sertifikalandırma şirketlerinden biri olan EHZ’yi inceliyor. HAK uzmanları, İslam ülkelerindeki helal normlarını SMIIC kriterleriyle uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor. Edinilen bilgilere göre, kriterlerin uygun bulunması durumunda, HAK uzmanlarının incelemeleri sonucunda EHZ’nin akredite üyeliğine onay verileceği bildirildi. EHZ, geçtiğimiz aylarda Tayland ve Endonezya’nın helal kurumlarıyla koordineli çalışan, Avrupa’nın en kapsamlı Helal Sertifikalama Kurumu olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

 

 

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#Almanya#İslam Ülkeleri İşbirliği Teşkilatı#HAK

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