Ianis Hagi'den Galatasaray sinyali

Gheorghe Hagi'nin oÄŸlu Ianis Hagi, Galatasaray'Ä± sevdiÄŸini ve bir gÃ¼n formasÄ±nÄ± giymek istediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Digisport'a konuÅŸan Ianis Hagi, "Galatasaray sevdiÄŸim bir kulÃ¼p. KÃ¼Ã§Ã¼kken onunla bÃ¼yÃ¼dÃ¼m, doÄŸduÄŸum yer orasÄ±. Gelecek ne getirir bilmiyorum ama ÅŸu aÃ§Ä±k, bu kulÃ¼be baÄŸlÄ±yÄ±m. Galatasaray'da oynamak isterim" ifadelerini kullandÄ±.Â 22 yaÅŸÄ±ndaki Ianis Hagi, Gheorghe Hagi'nin Galatasaray formasÄ± giydiÄŸi dÃ¶nemde Ä°stanbul'da doÄŸdu. Romanya Milli TakÄ±mÄ± formasÄ± da giyen genÃ§ futbolcunun bonservisi Ä°skoÃ§ ekibi Rangers'ta. Ianis Hagi bu sezon baÅŸÄ±nda UEFA Avrupa Ligi Ã¶n eleme maÃ§Ä±nda Rangers formasÄ±yla Galatasaray'a karÅŸÄ± forma giymiÅŸ ve bir asist yapmÄ±ÅŸtÄ±.