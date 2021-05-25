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Avrupa
Haber GiriÅŸ: 25.05.2021 - 13:11 | Son GÃ¼ncelleme:

Ianis Hagi'den Galatasaray sinyali

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Ianis Hagi'den Galatasaray sinyali

Galatasaray'Ä±n efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin oÄŸlu Ianis Hagi, bir gÃ¼n sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± formayÄ± giymek istediÄŸini ifade etti.

Gheorghe Hagi'nin oÄŸlu Ianis Hagi, Galatasaray'Ä± sevdiÄŸini ve bir gÃ¼n formasÄ±nÄ± giymek istediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ianis Hagiden Galatasaray sinyali
Digisport'a konuÅŸan Ianis Hagi, "Galatasaray sevdiÄŸim bir kulÃ¼p. KÃ¼Ã§Ã¼kken onunla bÃ¼yÃ¼dÃ¼m, doÄŸduÄŸum yer orasÄ±. Gelecek ne getirir bilmiyorum ama ÅŸu aÃ§Ä±k, bu kulÃ¼be baÄŸlÄ±yÄ±m. Galatasaray'da oynamak isterim" ifadelerini kullandÄ±.Â
Ianis Hagiden Galatasaray sinyali
22 yaÅŸÄ±ndaki Ianis Hagi, Gheorghe Hagi'nin Galatasaray formasÄ± giydiÄŸi dÃ¶nemde Ä°stanbul'da doÄŸdu. Romanya Milli TakÄ±mÄ± formasÄ± da giyen genÃ§ futbolcunun bonservisi Ä°skoÃ§ ekibi Rangers'ta.
Ianis Hagiden Galatasaray sinyali
Ianis Hagi bu sezon baÅŸÄ±nda UEFA Avrupa Ligi Ã¶n eleme maÃ§Ä±nda Rangers formasÄ±yla Galatasaray'a karÅŸÄ± forma giymiÅŸ ve bir asist yapmÄ±ÅŸtÄ±.

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