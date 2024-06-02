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Hagen’de bir Türk eşini ve 3 kişiyi yaraladı

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#Hagen#Almanya#AVRUPADAN HABERLER
Hagen’de bir Türk eşini ve 3 kişiyi yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 10:46

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Hagen kentinde 34 yaşında bir Türk, eşini ve daha sonra ateş açtığı bir berber salonunda 3 kişiyi yaralayıp kaçtı.

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HAGEN polisinden yapılan açıklamaya göre, dün oturdukları dairede eşini silahla yaralayan Türk, daha sonra bir kat yukarı çıkarak dairelerden birinin giriş kapısına birçok kez ateş etti. Otomobiline binerek yakınlarındaki bir berber salonuna giden aynı şahıs, silahını çekerek içeride bulunanlara ateş açtı ve biri ağır olmak üzere üç kişiyi yaraladı. Daha sonra otomobilini bir alana park edip, yaya olarak kayıplara karışan saldırganın izine tüm aramalara rağmen şu ana kadar rastlanamadı. Hagen polisi, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu belirtirken, kimliğini açıklamadığı saldırganın yakalanması için halktan destek istedi.

Hagen’de bir Türk eşini ve 3 kişiyi yaraladı

Haberin Devamı

Hagen’de bir Türk eşini ve 3 kişiyi yaraladı

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#Hagen#Almanya#AVRUPADAN HABERLER

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