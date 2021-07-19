Haftalık insidans değeri 10’u geçti!

RKI açıklamasında son 24 saat içerisinde 1 kişinin öldüğü belirtilirken, bugüne kadar koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının 91 bin 363’e çıktığı vurgulandı. Haftalık insidans değerinin ise Almanya genelinde 10’un üzerine çıktığı belirtiliyor. Güncel olarak yaklaşık 13 bin 700 koronavirüs vakası olduğu bilgisini paylaşan RKI, şimdiye kadar 50 milyona yakın kişinin de en az bir kez korona aşısı olduğunu bildirdi. Hastalığa yakalanlardan 3 milyon 640 bin 100 kişinin iyileşmiş olduğu duyuruldu.

50’NİN ÜZERİNDE KONTROL ZOR

Almanya’daki sağlık daireleri haftalık insidans değerinin 50’nin altında kalması durumunda koronaya yakalanmış kişilerin irtibatlı olduğu şahısların takip edilerek pandeminin kontrol altında tutulabileciğini, 100 bin nüfusta vaka sayısının 50’nin üstüne çıkması durumunda ise kontrol mekanizmasının zorlaştığını duyurdu.