Haftalar sonra 3 puan geldi!

ALMANYA 3'üncü ligde mücadele eden Münih Türkgücü 24'üncü karşılaşmasında kötü gidişe dur dedi. Ligin son sıralarında yer alan FC Magdeburg'u evinde misafir eden Münih Türkgücü, Lucas Roser'in golleriyle rakibini 2-1 yenerek sahadan üç puanla ayrıldı.

Maça kalede Rene Vollath olmak üzere, Park Yi, Alaxander Sorge, Filip Kusic, Kilian Jakob, Ünal Tosun, Boubacar Barry, Sebastian Maier, Sercan Sararer, Lucas Röser ve Petar Sliskovic onbiri ile başlayan Münih Türkgücü, ilk golünü forvet oyuncusu Röser'in ayağından kazandı. 6'ıncı dakikada Jakob'un pasını iyi değerlendiren Lucas Röser, 18 metreden fileleri havalandırdı. Maçın 13'üncü dakikasında sahnede yine Röser vardı. FC Kaiserslautern'den kiralık gelen futbolcu, ceza sahasında buluştuğu topa şık bir topuk vuruşuyla kaleciyi avlayarak durumu 2-0 yaptı. Aradan 2 dakika geçmeden penaltı atışı kazanan rakip takım, Gjasula'nın atışıyla farkı bire indirdi. İlerleyen dakikalarda başka gol gelmeyince ilkyarıyı Türkgücü 2-1 önde kapattı. Oldukça hareketli geçen 1860 Münih stadyumundaki maçın ikinci yarısı yine hızlı başladı. Münih Türkgücü, ikinci yarıya da hızlı başladı. 50'inci dakikada gole giden Sercan, ancak faul ile durdurabildi, rakip oyuncu sarı kart gördü.

63'üncü dakikada yine Sercan Sararer gole çok yaklaştı. Ancak ceza sahasında araya giren rakip defans oyuncuları gole izin vermedi.

Maçın 84. dakikasında ise karşılaşma yoğun kar yağışı nedeniyle durdu ve hakemler soyunma odasına gitti. Karların saha çizgileri belirginleşecek şekilde temizlenmesinden sonra karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Sonlara doğru gergin geçen maçın 90+3’üncü dakikasında FC Magdeburg oyuncusu Andreas Müller ise kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Mücadelede başka gol gelmeyince Münih Türkgücü sahadan 2-1 galip ayrıldı. Puanını 36'ya çıkartarak, 6'ncı sıraya yükseldi.