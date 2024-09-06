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Haftada 4 günlük çalışma gündemde

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#Almanya#Volkswagen#AVRUPADAN HABERLER
Haftada 4 günlük çalışma gündemde
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 09:56

Almanya Volkswagen’in fabrika kapatma ve işten çıkartma planlarına karşı çözüm arıyor.

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AVRUPA’nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen (VW), pazartesi günü yaptığı açıklamada tasarruf tedbirlerini daha da sertleştireceğini ve 30 yıldır geçerli olan iş güvenliği anlaşmasını feshedeceğini duyurmuştu. Şirket, zorunlu işten çıkarmaların artık masada olduğunu ve hatta fabrika kapatmalarının bile gündemde olduğunu belirtti. VW CEO’su Oliver Blume, Avrupa otomobil pazarındaki zorluklar ve Alman üretim tesislerinin rekabet gücünün azalması nedeniyle bu kararların alındığını söyledi.

Haftada 4 günlük çalışma gündemde

IG Metall Başkanı Christiane Benner

‘HER ŞEYİ DENEMELİYİZ’
IG Metall Başkanı Christiane Benner ise otomotiv devinde 4 günlük çalışma süresinin yeniden uygulanabileceğini belirtti. “İstihdamı korumak için hiçbir şeyi denemekten kaçınmamalıyız” diyen Benner, çalışma süresinin kısaltılmasının olası seçeneklerden biri olduğunu söyledi. Benner, ancak bu adımın atılabilmesi için işveren tarafının bu fikre sıcak bakması gerektiğini belirtti. Almanya’da işverenler kısa çalışma saatlerine karşı çıkıyor. VW’de 1994 yılında yaşanan bir satış krizi sırasında 30 bin işçinin işini korumak amacıyla benzer bir uygulama hayata geçirilmişti. 2006 yılında ise VW tekrar 5 günlük çalışma sistemine geri dönmüştü.

Haftada 4 günlük çalışma gündemde

IG Metall Bölge Başkanı Thorsten Gröger

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MAAŞ ARTIŞI GÖRÜŞMELERİ
IG Metall Bölge Başkanı Thorsten Gröger ise VW işçileri için talep edilen yüzde 7’lik maaş artışını savundu. Gröger, “Çalışanlar, şirketin şu an içinde bulunduğu sorunların sorumlusu değil” dedi. VW’deki maaş görüşmelerinin ne zaman başlayacağı ise henüz belli değil. Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinde metal ve elektrik endüstrisi için toplu iş sözleşmesi görüşmeleri önümüzdeki perşembe günü başlıyor. VW ile olan görüşmelerin ise ekim ayı ortasında başlaması bekleniyor.

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#Almanya#Volkswagen#AVRUPADAN HABERLER

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