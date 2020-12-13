Hafta sonunda da yükseldi

GEÇEN hafta pazar gününe kıyasla 2 bin 433 vaka daha fazla. Bir günde koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 321. Bugüne kadar ölenlerin sayısı 21 bin 787’ye ulaştı. 7 günlük bulaş değeri ise 169.1. Bazı eyaletlerde 300’ün üzerinde.