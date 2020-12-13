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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 13.12.2020 - 10:08 | Son Güncelleme:

Hafta sonunda da yükseldi

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Hafta sonunda da yükseldi
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Almanya’da hafta sonu tüm sağlık idareleri korona vakalarını Robert Koch Enstitüsü’ne bildirmiyor. Buna rağmen cumartesinden pazara kadar bir günde 20 bin 200 yeni korona vakası geldi.

GEÇEN hafta pazar gününe kıyasla 2 bin 433 vaka daha fazla. Bir günde koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 321. Bugüne kadar ölenlerin sayısı 21 bin 787’ye ulaştı. 7 günlük bulaş değeri ise 169.1. Bazı eyaletlerde 300’ün üzerinde.

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