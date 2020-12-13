BERLİN / Fotoğraf: dpa
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Hafta sonunda da yükseldi
Almanya’da hafta sonu tüm sağlık idareleri korona vakalarını Robert Koch Enstitüsü’ne bildirmiyor. Buna rağmen cumartesinden pazara kadar bir günde 20 bin 200 yeni korona vakası geldi.
GEÇEN hafta pazar gününe kıyasla 2 bin 433 vaka daha fazla. Bir günde koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 321. Bugüne kadar ölenlerin sayısı 21 bin 787’ye ulaştı. 7 günlük bulaş değeri ise 169.1. Bazı eyaletlerde 300’ün üzerinde.
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