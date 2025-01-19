Hafız Mustafa, Londra Belediye Başkanının ağzını da tatlandırdı!

Haberin Devamı

HAFIZ Mustafa 1864’ün Onursal Başkanı Avni Ongurlar üstleniyor. Belediye Başkanı Khan, “Hafız Mustafa 1864’ü ziyaret etmek harika. Başka bir Avrupa şehri yerine Londra’yı tercih etmenize çok memnun oldum. Bu gibi küresel girişimler şehrimizi ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan zenginleştiriyor, istihdam yaratıyor” dedi. Yeni açılan bu devasa mekân 160 kişilik oturma kapasitesine ve özel VIP odalarına sahip.





KAPIDA GENÇ YÖNETİCİLER KARŞILADI

Ziyarete katılan Türkiye’nin Britanya Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türkiye’nin zengin lezzet, kültür ve geleneklerinin temsilcilerinden Hafız Mustafa gibi işletmelerin Londra’da şube açarak faaliyet göstermelerinden büyük memnuniyet duyduğunu ve bu tür işletmelerin çoğalmasının önemini vurguladı. Hafız Mustafa’da bulunan müşteriler ve yoldan geçenler tarafından ilgiyle karşılanan ziyarete Khan’ın yardımcılarından Türkiye kökenli siyasetçi Mete Çoban, Yunus Emre Kültür Merkezi Direktörü Mehmet Karakuş, Türk Markalar Birliği Başkanı Vehbi Keleş, Av. Türkan Akbaş, işadamı Kazım Akkuş, Osman Cinik, İşçi Partisi Hackney delegesi Şükrü Aybakar da katıldı. Konuklar kapıda Hafız Mustafa’nın genç yöneticilerinden Eren Ongurlar, Emre Ongurlar, Timurhan Ongurlar ve şirketin Londra Genel Müdürü Ahmet Halit Demir tarafından karşılandı.

Haberin Devamı

SIRADA OXFORD STREET VAR

Sadiq Khan’la sohbet eden Emre Ongurlar, Türkiye’den tedarik ettikleri en iyi malzemelerle Londra’nın Enfield bölgesinde bulunan dev tesislerinde her gün taze olarak ürettikleri tatlıları, kalite ve lezetten taviz vermeden tüketiciyle buluşturmaktan büyük keyif aldıklarını açıkladı. 500’e aşkın tatlı, lokum, çikolata, baklava çeşidiyle Londra’da hizmete başlayan 216 yıllık marka, Türkiye’nin lezzetlerini yurt dışında tanıtarak kültürel mirasımıza sahip çıkıyor. Londra’nın seçkin Knightsbridge semtinde bulunan ünlü Harrods mağazasının tam karşısında kısa bir zaman önce açılan bu dev şubenin önünde, açıldığı günden beri başlayan sıra, eksilmeden devam ediyor. Hafız Mustafa’nın Londra’daki ikinci şubesi, şehrin yine en prestijli caddelerinden biri olan Oxford Street’te açılacak. Şirket, yıllık 1.500 tonu aşkın tatlı üretirken, 15-20 milyon müşteriye hizmet veriyor.

Haberin Devamı