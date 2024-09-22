Hafız Mustafa 1864’ün Londra’da açılan şubesine yoğun ilgi!

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TÜRKİYE’deki çok sayıda şubesinin ardından Dubai ve şimdi de Londra şubesiyle yurt dışına açılan tarihi baklava, lokum, pasta, muhallebi ve künefe çeşitleriyle Hafız Mustafa 1864’ün yeni şubesi, Londra’nın en merkezi bölgelerinden Knightsbridge’de, tarihi Harrods alışveriş merkezine komşu oldu. Açılışa katılan yüzlerce davetli ve basın mensupları Hafız Mustafa’nın ürünlerini tadarken, Türk çayı ve kahve gibi içeceklerin de tadını çıkardı. Açılış sırasında çok sayıda müşteri uzun süre boyunca Hafız Mustafa şubesinin içerisine girebilmek için sırada bekledi. Büyük ilgiyle karşılaşan Hafız Mustafa 1864 şubesinin çalışanları çok sayıda kişiye hizmet vermek için yoğun çaba gösterdi. Bundan 2 hafta önce bu görkemli mekan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin tarafından ziyaret edilmişti.



Hafız Mustafa 1864, Londra’nın kuzeyindeki Enfield bölgesinde bir üretimhaneye de sahip. Marka, burada üretilen ürünleri, tazeliğini ve yüksek standartlarını koruyarak İngiltere’deki müşterilerine sunmayı hedefliyor. Türkiye’nin Birleşik Krallık Büyükelçisi Osman Koray Ertaş bir konuşma yaparak, “Buradaki büyük Türk ailemiz yeni bir markamızla genişliyor. Ülkemizin en eski markalarından biri burada mevcudiyetini gösteriyor. Yolunuz açık olsun” dedi. Hafız Mustafa 1864’ün Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Avni Ongurlar da bu mağaza ve fabrika için dört yıldır çalıştıklarını ifade ederek, “Başarılı olacağımıza, Londra’yı ve İngiltere’yi tatlılarımızla tatlandıracağımıza inanıyorum” dedi ve şubenin açılışını yaptı.Hafız Mustafa 1864 şirketinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eren Ongurlar, “Üretim ağımızı kurduk, fabrikamızı kurduk ve şubemizi açtık. İngiltere’de yaklaşık 7-8 şube daha açmayı hedefliyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki yıl Oxford Street’te şube açmayı hedefliyoruz” dedi. Eren Ongurlar, standardı yüksek tutmak adına bayilik vermediklerini, şubeleri bizzat kendilerinin açtığını söyledi. Londra mağazası, Hafız Mustafa 1864’ün 20. şubesi oldu. Markanın Türkiye’de 16, Dubai’de 3 şubesi daha var. Temeli 1864 yılında İstanbul Bahçekapı’da atılan Hafız Mustafa markası, geleneksel Türk lokumları ve tatlıları dışında, baklava, kadayıf, pasta ve sütlü tatlılar gibi birçok farklı tatlı çeşidini de bünyesine katarak büyüdü.Açılış kurdelesi Büyükelçi Osman Koray Ertaş, Büyükelçi ve Birinci Sınıf Başkonsolos Korkut Tufan, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin, Hafız Mustafa 1864’ün Y.K. Onursal Başkanı Avni Ongurlar, Başkan Yard. Eren Ongurlar, Emre Ongurlar, Emirhan Ongurlar, Timur Ongurlar, Emirhan Ongurlar, Lord Syed Kamal, büyükleçilik memuru Hülya Karayılan, Başkonsolos Sekreteri Nalan Tellioğlu,Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Karakuş, Belediye Meclis Üyesi Şazimet Palta İmre ve İssa İssa, İstanbul’dan iş insanları Mehmet Şükrü Çeken ve Faruk Ceylan, Avrupa Türk Markalar Birliği Başkanı Vehbi Keleş, İngiltere Türk Dünyası Dayanışma Platformu Başkanı Atilla Abacıoğlu, Mali Müşavir Münir Tatar, Av. Türkan Akbaş, iş insanı Kazım Akkuş, ‘Hafız Mustafa 1864’ün direktörü Ahmet Halit Demir ve restoran müdürü Erdem Güven’in katılımıyla dualar eşliğinde kesildi.