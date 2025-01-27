Hafız Mustafa 1864’ten İstanbul’da ‘iş garantili’ meslek lisesi!

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HAFIZ Mustafa 1864’ün Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Avni Ongurlar, özel bir televizyon kanalda (TGRT) konuk olarak yer aldığı bir programda, kendilerini heyecanlandıran bu girişim için hazırlıkların devam ettiğini kaydetti. Tatlıcılık sektöründe nitelikli eleman yetiştirme hedefini benimseyen Ongurlar, kurulacak yeni mesleki ve teknik Anadolu lisesi hakkında da bilgiler verdi. İnşa edilecek okula “Hafız Mustafa 1864 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Hacı Avni Ongurlar İlkokulu” adı verilecek. Eskişehir’de Hacı Hatice Ongurlar Ortaokulu’nun geçen yıl açılışını yapan Ongurlar ailesi, Kağıthane’deki okulda lokum ve baklava gibi Türk mutfağının değerlerini öğreteceklerini dile getirdi.