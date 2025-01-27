Hafız Mustafa 1864’ten İstanbul’da ‘iş garantili’ meslek lisesi!

Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 16:34
Türkiye’deki birçok şubesinin ardından İngiltere’nin başkenti Londra’da büyük ilgi çeken bir şubenin kapılarını açan Hafız Mustafa 1864 firması, İstanbul Kağıthane’de kurulacak yeni bir meslek lisesi için hazırlıklarını sürdürüyor.
HAFIZ Mustafa 1864’ün Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Avni Ongurlar, özel bir televizyon kanalda (TGRT) konuk olarak yer aldığı bir programda, kendilerini heyecanlandıran bu girişim için hazırlıkların devam ettiğini kaydetti. Tatlıcılık sektöründe nitelikli eleman yetiştirme hedefini benimseyen Ongurlar, kurulacak yeni mesleki ve teknik Anadolu lisesi hakkında da bilgiler verdi. İnşa edilecek okula “Hafız Mustafa 1864 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Hacı Avni Ongurlar İlkokulu” adı verilecek. Eskişehir’de Hacı Hatice Ongurlar Ortaokulu’nun geçen yıl açılışını yapan Ongurlar ailesi, Kağıthane’deki okulda lokum ve baklava gibi Türk mutfağının değerlerini öğreteceklerini dile getirdi.1500 TON YILDA TATLI ÜRETİMİ YAPILIYOR
Kurulacak okulun 4 yıllık Anadolu lisesi eğitimi vereceğini kaydeden Ongurlar, İngilizce eğitim de verilecek okulun “iş garantili” olacağını vurguladı. Devletin yurt desteği sunacağını ve okul tamamlanıncaya kadar yurtların da devreye gireceğini belirten Ongurlar, “Temelini atıp tez zamanda bitireceğiz. Verdiğimiz sözleri tutuyoruz. Eskişehir’deki okulumuzda da öğrenciler ve veliler çok mutlu” dedi. Hafız Mustafa 1864, Londra
’da bir üretimhaneye de sahip. Marka, burada üretilen ürünleri, tazeliğini ve yüksek standartlarını koruyarak İngiltere’deki müşterilerine sunmaya devam ediyor. Temeli 1864 yılında İstanbul Bahçekapı’da atılan Hafız Mustafa markası, geleneksel Türk lokumları ve tatlıları dışında, baklava, kadayıf, pasta ve sütlü tatlılar gibi birçok farklı tatlı çeşidini de bünyesine katarak büyüdü. Günümüzde yılda yaklaşık 1500 ton tatlı üreten marka, yurt dışında geleneksel Türk tatlılarını en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. Yıllık 60 milyon müşteriye hizmet verdiğini açıklayan marka, bu müşterilerin yüzde 60’ının turistler olduğunu, ülke turizmine de büyük bir katkı sunduklarını kaydediyor.