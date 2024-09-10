‘Hafız Mustafa 1864’ Londra’da şube açıyor

Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 11:56
160 yıllık tarihe sahip ‘Hafız Mustafa 1864’ün Londra’da bu ay sonunda açılacak şubesini, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ziyaret etti.
TATAR, ‘Hafız Mustafa 1864’ markasının Türkiye’deki çok sayıda şubesinin ardından Dubai ve şimdi de Londra şubesiyle yurt dışına açılıyor olduğunu görmekten ve geleneksel lezzetlerin Londra pazarına tanıtımının yapılacak olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ziyarette hazır bulunan aile üyelerine ve işletme yetkililerine çalışmalarında başarılar diledi. KKTC Londra Temsilcisi Dilek Çimen ve Mali Müşavir Münir Tatar da Hafız Mustafa’nın Londra şubesini ziyaret eden konuklar arasında yer aldı.
‘İLK ZİYARETÇİLERİMİZİ AĞIRLIYORUZ’
Konuklar, ‘Hafız Mustafa 1864’ün direktörü Ahmet Halit Demir ve restoran müdürü Erdem Güven tarafından karşılandı. Ziyarette KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a kuruluşun tarihçesiyle ilgili bilgi aktarıldı. ‘Hafız Mustafa 1864’ direktörü Ahmet Halit Demir yaptığı konuşmada, “2 hafta sonra yapacağımız açılış öncesi protokol anlamında ilk ziyaretçilerimizi ağırlıyoruz” dedi. Demir, markanın kentteki ikinci şubesinin, Londra’nın en merkezi caddelerinden Oxford Street
’te açılmasının planlandığını duyurdu. Osmanlı tatlı kültürünü dünyaya başarıyla tanıtan ‘Hafız Mustafa 1864’, Londra’nın prestijli semtlerinden Knightsbridge’de Türk mutfağını ve tatlı kültürünü temsil edecek. Geleneksel tatlı markasının Londra şubesi, tarihi Harrods alışveriş merkezine komşu olacak.
YILLIK MÜŞTERİ KAPASİTESİ 60 MİLYON
Şubenin iç ve dış mekânlarıyla toplam 100 kişiyi ağırlama kapasitesi bulunacak. ‘Hafız Mustafa 1864’, Londra’nın kuzeyindeki Enfield
bölgesinde bir üretimhaneye de sahip. Marka, burada üretilecek ürünleri, tazeliğini ve yüksek standartlarını koruyarak İngiltere’deki müşterilerine sunmayı hedefliyor. Temeli 1864 yılında İstanbul Bahçekapı’da atılan ‘Hafız Mustafa’ markası, geleneksel Türk lokumları ve tatlıları dışında, baklava, kadayıf, pasta ve sütlü tatlılar gibi birçok farklı tatlı çeşidini de bünyesine katarak büyüdü. Günümüzde yılda yaklaşık 1.500 ton tatlı üreten marka, yurt dışında geleneksel Türk tatlılarını en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor. Yıllık 15-20 milyon müşteriye hizmet verdiğini açıklayan marka, bu müşterilerin yüzde 60’ının turistler olduğunu, ülke turizmine de büyük bir katkı sunduklarını kaydediyor.