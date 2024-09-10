‘Hafız Mustafa 1864’ Londra’da şube açıyor

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TATAR, ‘Hafız Mustafa 1864’ markasının Türkiye’deki çok sayıda şubesinin ardından Dubai ve şimdi de Londra şubesiyle yurt dışına açılıyor olduğunu görmekten ve geleneksel lezzetlerin Londra pazarına tanıtımının yapılacak olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ziyarette hazır bulunan aile üyelerine ve işletme yetkililerine çalışmalarında başarılar diledi. KKTC Londra Temsilcisi Dilek Çimen ve Mali Müşavir Münir Tatar da Hafız Mustafa’nın Londra şubesini ziyaret eden konuklar arasında yer aldı.