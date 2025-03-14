Hac yolculuğuna Almanya’dan bisikletle çıktı

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Almanya’nın Stuttgart kentinde yaşayan Öztürk, 6 bin kilometreden fazla yolu, hac ibadetini yerine getirebilmek için bisikletiyle geçecek. Avusturya, Slovenya ve Hırvatistan üzerinden pedal çevirerek Bosna Hersek’e gelen Öztürk, Sırbistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Yunanistan ve Türkiye’den geçerek Suudi Arabistan’a gidip, hac ibadetini yapmayı hedefliyor.



Yol üstündeki duraklarından Saraybosna’yı da ziyaret eden Öztürk, tarihi Başçarşı’da bisikletiyle gezdi. Genç hacı adayına Boşnaklar büyük ilgi gösterirken, kimileri iftar için evine davet etti kimileri de Bosna Hersek’te adet olduğu üzere harçlık verdi. Özellikle Bosna Hersek’e girdikten sonra sık sık fotoğraf çekimi ve sohbet etmek için durdurulan Öztürk, Saraybosna’daki Hacı Camisi’ne de uğradı ve Boşnakların hac geleneğini deneyimledi. Başçarşı’daki tarihi yerleri de ziyaret eden Öztürk, hac yolculuğunu kayıt altına alarak, sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.Öztürk, AA muhabirine, 2 yıl önce bisikletle Türkiye’ye gittiğini söyledi. Başka bir hedef arayışında olduğu dönemde bisikletle hacca gitmeye karar verdiğini anlatan Öztürk, şöyle devam etti: “Bir Müslümana Mekke’den daha güzel bir hedef yoktur bu dünyada. O yüzden Mekke’ye hedeflendim. Ailem inandı, biliyorlar çılgın olduğumu. Babam gururlu, annem üzgün biraz ama herkes çok seviniyor ve gururlu. Yola çıkmadan önce fazla bir hazırlık yapmadım, yola çıktıktan sonra ne lazım ne lazım değil belli oluyor. Spor yapmıyorum, direkt böyle çıkınca vücut biraz çöktü ama çok şükür kendine geldi.”Öztürk, yolunun üzerindeki ilk Müslüman ülke olduğundan Bosna Hersek’e ulaştığı için çok sevindiğini dile getirdi. Boşnakların kendisini çok sahiplendiğini belirten Öztürk, şunları kaydetti: “Bosnalılardan Allah razı olsun, yola çıkıp 2 kilometre gitmem mümkün değil, durduruyorlar, çeviriyorlar, konuşuyorlar, cebime harçlık atıyorlar, çantama su koyuyorlar. Bu kadar misafirperverlik, bu kadar saygı ve sevgi beklemiyordum. Bosna Hersek’ten çıkıp Sırbistan’daki Sancak bölgesine geçeceğim, oradan Kosova, Kuzey Makedonya, Yunanistan, Türkiye, Suriye, Ürdün’den geçip Suudi Arabistan... Herkesin bu hikayenin bir parçası olmak istediğini düşünüyorum.” Öztürk, Mekke’ye vardığında Müslümanlar için dua edeceğini, Türkiye ve Bosna Hersek’i de duasında unutmayacağını söyledi. İmkan bulması durumunda Filistin’den de geçmek istediğini anlatan Öztürk, “Filistin’i görüp, insanlara gerçekleri göstermek istiyorum çünkü bazen gerçekler gösterilmiyor. Onlara da çok dua edeceğim” dedi.