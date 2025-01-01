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Habeck’ten Musk’a: ‘Gücün de bir sınırlaması olmalı’

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#ALMANYA#Habeck#AVRUPADAN HABERLER
Habeck’ten Musk’a: ‘Gücün de bir sınırlaması olmalı’
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 12:50

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, ABD’li iş insanı Elon Musk’ın aşırı sağcı AfD’ye destek vermesine tepki gösterdi. Habeck yeni yıl dolayısıyla yaptığı konuşmasında, şunları söyledi:

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“SADECE milyarlarla değil, aynı zamanda dizginlenemeyen iletişim gücüyle donatılmış Elon Musk’un Almanya’da (seçimlerde) AfD’nin tercih edilmesi çağrısında bulunması, AfD’ye dair bilgisizlikten kaynaklanıyor. Musk, Avrupa’yı zayıflatanları güçlendiriyor. Zayıf bir Avrupa, kendilerini kural ve yasaların üstünde gören kesimlerin çıkarına. Gücün de bir sınırlaması olması gerekir. Hiçbir iş modelinin demokrasimizi yok etmesine izin verilmemelidir. Alman demokrasisi içeriden ve dışarıdan baskı altında. Kuruluşundan bu yana demokrasinin güç kaynağı olan Almanya, ‘yapısal bir kriz’ içerisinde.”
Önce Başbakan Olaf Scholz’a hakaret eden Musk, hem ‘X’ hesabından hem de Welt am Sonntag’daki makelesinden AfD’yi destekleyen açıklamalarda bulundu, son olarak da Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’e hakaret etti. Musk, AfD’yi destekleyerek partiyi “Almanya için son umut kıvılcımı” olarak nitelendirmişti.

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#ALMANYA#Habeck#AVRUPADAN HABERLER

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