Habeck’in geri çekilmesi yanlış

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Yeşiller Partisi’nin başbakan adayı Robert Habeck, federal seçimlerdeki sonuçların ardından partide önde gelen bir rol üstlenmeyeceğini açıklamıştı. Partisinin Hannover’deki önemli isimlerinden Türkiye kökenli Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay, “Onun her kararını paylaşmasam da Habeck’in yaptığı siyaset tarzı Yeşiller’e çok şey katıyor. Bu boşluğu doldurmak zor olacak” dedi. Onay, “Kendisine bu kararını yeniden gözden geçirmesinin iyi olacağını ilettim” diyerek Habeck’in fikrini değiştirmesini umduğunu ifade etti. 2021’de yüzde 14.7 olan oy oranını koruyamayan Yeşiller, bu seçimde yüzde 11.6’ya geriledi. Ancak Habeck, yeniden Federal Meclis’e seçildi. Habeck’in milletvekilliği görevini üstlenip üstlenmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

‘ARAMIZDAKİ UÇURUM DERİNLEŞTİ’

Onay, Yeşiller’in ana hedefinin ‘ülke için sorumluluk almak’ olduğunu vurguladı. Aynı zamanda, CDU ve SPD ile olası bir ‘Kenya Koalisyonu’nun (siyah-kırmızı-yeşil) gerçekleşmemesinden birçok partilinin memnun olduğunu belirtti. Onay, “Federal Şansölye adayı Friedrich Merz ve özellikle CSU Genel Başkanı Markus Söder, seçim kampanyasında tamamen Yeşiller’e odaklandı ve aramızdaki uçurumu derinleştirdi” ifadelerini kullandı. Onay, Almanya’da sağa kaymayla ilgili endişelerini de dile getirdi: “Göçmen kökenli olmak, farklı bir ten rengine sahip olmak ya da farklı bir yaşam tarzı benimsemek, artık eskisinden çok daha fazla hedef haline geldi. Bu ülkede nefret artık çok daha açık bir şekilde dile getiriliyor. Ve şimdi bunun resmi bir seçim sonucu var.”