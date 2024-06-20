Habeck’in büyük dedesi SS Tugay lideriymiş!

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MAGAZİN dergisi Bunte’nin yeni çıkan güncel sayısında yer alan biyografiye göre, Habeck’in büyük dedesi Hitler’in Reich Propaganda Bakanı Joseph Goebbels ile yakın arkadaştı. Habere göre Habeck’in dedesi Kurt Granzow (1912-1952) ve kardeşi Gerhard (1914-1941), 1930 yılında Hitler’in partisi NSDAP’ye katıldı. Habeck’in büyük dedesi Walter Granzow ise (1887-1952) bir yıl sonra NSDAP üyesi oldu. Walter Granzow’un o sırada sanayici Günther Quandt’a ait Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki Severin Malikanesi’ni yönettiği ve o dönemde Goebbels ile tanıştığı kaydedildi.

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PARLAK BİR KARİYE OLDU

Bu tanışıklıktan sonra Goebbels’in arkadaşı olan Walter Granzow, Hitler iktidarında siyasette parlak bir kariyer yapmaya başladı. 1932’de Mecklenburg-Schwerin Eyalet Başkanı oldu ve Reichstag üyeliği yaptı. 1933 yılında Heinrich Himmler tarafından SS’ye kabul edildi. Habeck’in büyük dedesi, Himmler’e yazdığı bir mektupta ona şu sözlerle teşekkür etti: “Kendimi size ve görevlerinize yakından bağlı hissediyorum, bu nedenle beni Nürnberg’deki çadır kampında Fırtına liderliğine terfi ettirdiğinizde bana gösterdiğiniz yoldaşlık için teşekkür ederim.”

Walter Granzow, 1936’da SS’te tugay lideri de oldu. Ancak karısı Gertrud’u genç bir aktrisle aldatınca Goebbels’in gözünden düştü. Parti arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra çoğu görevinden istifa etti, ancak Deutsche Rentenbank’ın (Alman Emeklilik Kredi Kurumu) başkanı olarak kaldı.

‘ÇOK KİŞİSEL BİR YÜZLEŞME

Saksonya-Anhalt eyaletinde iki mülk yöneten Granzow, 1945 baharında ABD ordusu tarafından tutuklandı ve Bad Bevensen’de (Aşağı Saksonya) hapsedildi. Habeck’in büyük dedesi Walter Granzow ile dedesi Kurt Granzow bir süre Rusya’da savaş esiri olarak da tutuldu. Walter Granzow, daha sonra mahkemede toplama kampları, soykırım ve diğer Nazi suçları hakkında herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi ve suçlamaları reddetti. Sadece SS üyeliği için 6 bin Reichsmark’ı ödemeye mahkûm edildi. Robert Habeck, Bunte’ye yaptığı açıklamada, bu aile geçmişinin kendisini gençliğinden beri etkilediğini söyleyerek, “Büyükannem ve annemle sık sık bu konu hakkında konuşurduk. Bu, büyükbabamın suçluluğuyla çok kişisel bir yüzleşmeydi. Bu kişisel yüzleşme siyasi düşüncelerimi, eylemlerimi ve konuşmalarımı şekillendirmeme yardımcı oldu ve bugün hâlâ beni siyasi olarak sorumlu tutuyor” dedi.