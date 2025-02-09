Habeck’e protesto şoku: Konuşmasına ara vermek dorunda kaldı!

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ALMANYA’nın başkenti Berlin’de Yeşiller’in seçim kampanyası etkinliğinde, Filistin yanlısı göstericiler zaman zaman müdahale ederek, partinin başbakan adayı Robert Habeck’i konuşmasına ara vermeye zorladılar. Yeşiller’in Berlin’deki artık kullanılmayan eski Tempelhof Havalimanı’nın karşısındaki “Columbiahalle”de dün akşam düzenlediği seçim kampanyası etkinliğine konuşmacı olarak Habeck’in yanı sıra Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Federal Aile Bakanı Lisa Paus da katıldı.

‘FİLİSTİN’E ÖZGÜRLÜK’

Salonu dolduran partililerin ve sempatizanlarının alkışları arasında kürsüye çıkan Robert Habeck, konuşmasını yaparken, Filistin yanlısı bir grup yüksek sesle “Free Palestine” (Filistin’e özgürlük) sloganları atmaya başladı. Bunun üzerine Habeck konuşmasına ara vermek zorunda kaldı. Organizatörlerin devreye girmesiyle güvenlik görevlileri Filistin yanlısı göstericilere müdahale etmedi. Ancak aradan çok geçmeden göstericiler yüksek sesle yeniden aralıksız olarak “Filistin’e özgürlük” sloganları atmaya başlayınca, Habeck konuşmasına yine ara vermek zorunda kaldı.



Bunun üzerine protestocular güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı ve Habeck konuşmasını sürdürdü. Yakınlarının, akrabalarının çektikleri acıları yüreklerinde hisseden bu insanların tepkisini anlayabildiğini söyleyerek konuşmasına devam eden Robert Habeck, 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas tarafından girişilen terör saldırılarında 1200 İsraillinin öldürüldüğünü ve 250’den fazla kişinin rehin alındığını da söyledi.