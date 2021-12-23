Habeck, korona yardımlarının iadesi için ek süre istedi!

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ALMANYA’da korona salgının başladığı 2020 yılında tek kişilik şirketlere ve küçük işletmelere yönelik ödenen acil korona yardımları, birçok işletme ve serbest meslek sahibini kara kara düşündürüyor. Bu yılın ilk aylarında yardım paralarından masrafların düşüldükten sonra iade edilmesi istenmiş ve en geç yıl sonuna kadar yardımların yapıldığı yatırım bankalarına başvurulması istenmişti. Ancak korona salgının devam etmesi ve alınan sert tedbirler nedeniyle işleri iyi gitmeyen küçük işletmeler, yardımları ödemekte zorlanacaklarını belirterek ilgili birimlerden yardım istedi. 2020 yılında acil korona yardımları kapsamında federal bütçe ve eyaletlerin bütçelerinden yaklaşık 287.8 milyon euro yardımda bulunulmuştu. Başvuran her işletme sahibi 15 bin euroya kadar yardım almıştı.

HABECK BASKI YAPILMAMASINI İSTEDİ

Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck, serbest meslek sahiplerinden gelen bu çağrıya kulak verdi. Habeck, eyaletlerin ekonomi bakanlarına gönderdiği yazıda 2020 Nisan ayında ödenen korona yardımlarını talep ederken sabırlı olmalarını ve güncel durumun göz önünde bulundurarak, serbest meslek sahipleri ve küçük işletmelere baskı yapmamalarını istedi. Habeck mektubunda, korona salgınının devam ettiğine dikkat çekti ve yardım talep edilirken ‘adil bir süre’nin göz önünde bulundurulmasını istedi. Habeck, federal bütçeden yapılan yardırmaların iadesi konusunda eyaletlere tanınan süreyi de 6 ay uzatacaklarını bildirdi. Habeck yazısında, “Mevcut durum nedeniyle, işletmelerin devamını ve özellikle birçok serbest meslek sahibi kişinin ekonomik varlığını sağlamak için küçük işletmelere ve serbest meslek sahiplerine geri ödemelerinde bir ek süre vermeliyiz “ dedi. Habeck, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin, iade taleplerini 31 Ekim 2022’ye kadar uzattığını hatırlatırken, salgının en çok da tek kişilik şirketleri ve küçük işletmeleri vurduğuna dikkat çekti.