Haaland'ın kuzeni Albert Braut Tjaland gol makinesi gibi

Erling Haaland, golleriyle Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga'da takımını sırtlamaya devam ediyor. Alman kulübüne transfer olduğu günden bu yana 45 maçta 43 kaydeden Norveçli yıldızın ailesinden bir golcü daha yetişiyor.

Haaland'ın kuzeni Albert Braut Tjaland geleceğin yıldız adayları arasında gösterliyor. Tıpkı Haaland gibi Bryne FK'da futbola başlayan Tjaland, yine kuzeni gibi geçtiğimiz yaz Molde'ye transfer oldu.

Üç hafta önce 17 yaşına giren yıldız adayı, Molde U19 takımıyla çıktığı 37 maçta 64 gol atarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Santrafor pozisyonunda görev yapan Tjaland'ın maç başına gol ortalaması ise 1.72 olarak öne çıkıyor.