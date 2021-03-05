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Avrupa
Haber Giriş: 05.03.2021 - 17:40 | Son Güncelleme:

"Haaland ve Sancho asla Dortmund'dan ayrılmaz. Çünkü..."

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"Haaland ve Sancho asla Dortmund'dan ayrılmaz. Çünkü..."

Alica Schmidt, bir sponsorluk anlaşmasının parçası olarak Bundesliga ekibi Borussia Dortmund ile 1 yıldan fazla bir süredir çalışıyor.

Haaland ve Sancho asla Dortmunddan ayrılmaz. Çünkü...
Borussia Dortmund'un genç golcüsü Erling Haaland, Real Madrid gibi büyük ekiplerin uzun süredir transfer listesinde yer alıyor.
Haaland ve Sancho asla Dortmunddan ayrılmaz. Çünkü...
Haaland ile beraber Sancho da, Dortmund'un transfer haberlerini süsleyen bir diğer yıldızı...
Haaland ve Sancho asla Dortmunddan ayrılmaz. Çünkü...
Borussia Dortmud taraftarları, daha önce sık sık Sancho ve Haaland'ın takımda kalması gerektiğini sosyal medyadan yazmışlardı. Bir sponsorluk anlaşmasının parçası olarak Borussia Dortmund ile 1 yıldan fazla bir süredir çalışan atlet ve model Alica Schmidt ise Haaland ve Sancho özelinde sosyal medyada esprilere sebep oldu.
Haaland ve Sancho asla Dortmunddan ayrılmaz. Çünkü...
Busted Coverage tarafından 'Dünyanın En Seksi Sporcusu' seçilen Alica Schmidt, bir atlet ve aynı zamanda modellik üzerine de kariyerine devam ediyor.
Haaland ve Sancho asla Dortmunddan ayrılmaz. Çünkü...
Dortmund fanları, Twitter'dan yaptıkları paylaşımlarda "Sancho bahse girerim gitmeyecek" ve "Bahse girerim bu yüzden Haaland gitmek istemedi" gibi ifadeler kullandı.
Haaland ve Sancho asla Dortmunddan ayrılmaz. Çünkü...
Bazı taraftarlar da esprilerine bir yenisini ekleyerek, "Dortmund'un yıldız oyuncularını kulüpte tutmak için geliştirdiği harika bir strateji" yorumunu yaptı. Alica Schmidt, 2017 yılında 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 4x400 bayrak yarışında gümüş, geçen yıl ise 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 4x400 bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

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