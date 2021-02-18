Haaland ile söz konusu, her şey!

"Çocukken John Carew'i çok seyrederdim. Onun top tutmasını, şut atma stilini çok severim. Carew, benim için iyi bir örnekti. O da Norveçliydi. Ayrıca Ole Gunnar Solskjaer ve John Arne Riise'nin de maçlarını seyrederek büyüdüm."

"Fiziksel olarak gelişimim benim için çok önemli. Ancak, öncelikle önem verdiğim şey hız. Kafamdaki kadar hızlı olabilmeliyim. Fizik güç daha sonra geliyor. 12-13 yaşımdaki gibi hızlı olmak istiyorum. O dönem okulda oynuyordum. Benzer hareketleri ve vuruşları yapmaya çalışıyordum. Şimdiyse 40 kilo daha fazlayım ve 1 metre daha uzunum. Fizik konusunda şanslıyım. Küçükken en uzun ben değildim ama beynimi daha çok kullanırdım." "Eski maçlarımı bir daha geri dönüp izlemem. Bir anlamı yok. Yapmanız gereken o maçı oynamak ve hemen bir sonraki maça zihinsel olarak hazırlanmak. Eski olana takılıp kalamazsınız. Beynimi boşaltıyorum ve hemen bir sonraki maça odaklanıyorum."

"Futbol izlemekten çok keyif alırım. Futbol izleyince çok huzurlu ve mutlu oluyorum. Cumartesi günü geldiği zaman evdeysem hemen futbol maçlarını izlerim. Premier Lig, La Liga, Serie A! Hepsini sıra sıra seyrederim."

"Forvet oyuncularını yakından takip etmeyi severim. Zihinsel olarak bu nedenle güçlü olduğuma inanıyorum. Bu nedenle Michu'yu çok severdim. Ceza alanına girince çok hızlıydı. Ondan daha iyisini hayatım boyunca görmedim. İzlemesi çok keyifli bir forvetti."

"2020'de benim için en iyi an Dortmund ile çıktığım ilk maçtı. Yedek oturuyordum, takım zorlanıyordu. Sonra oyuna girdim ve üç gol birden attım. Çok güzel bir anıydı."

"Herkesin inişleri olur. Benim de oldu. Koronavirüs sonrası inişler yaşadım. Sakatlıklar yaşadım ve düştüm. Ancak, ne zaman düşüş yaşadığımı düşünsem hep nasıl ayağa kalkacağımı düşündüm. Bu kez, son sakatlığımda biraz fazla uzak kaldım."

"Kendime 2021'de yeni standartlar belirledim. 2021'in tamamında uçmak istiyorum. İyi başlayacağım ve iyi bitireceğim. Hedefim bu!"

"Satranç sevmem! Seven arkadaşlarım var. Erik Botheim mesele satrancı sever ama niye sevdiğini anlayamıyorum. Satranç oynayacağıma oturur 1 saat PlayStation5'de Assasin's Creed oynarım. Daha keyifli. Satrancı Martin Ödegaard'a sorun. O seviyor."

"Küçük bir çocuk olduğum günden beri gol atmaktan, gol izlemekten keyif alırım. Gol, benim için bir tutku."

"Bence dünyadaki en iyi 3 stoper Sergio Ramos, Virgil van Dijk ve Kalidou Koulibaly. Hem çok sertler ama aynı zamanda çok zekiler."

