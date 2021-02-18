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Avrupa
Haber Giriş: 18.02.2021 - 13:08 | Son Güncelleme:

Haaland ile söz konusu, her şey!

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Haaland ile söz konusu, her şey!
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Erling Haaland, futbol konuştu ama futbol dışında da çocukluğunu, saha dışındaki hayatını ve izinli olduğu günlerde ne yaptığını anlattı.

"Çocukken John Carew'i çok seyrederdim. Onun top tutmasını, şut atma stilini çok severim. Carew, benim için iyi bir örnekti. O da Norveçliydi. Ayrıca Ole Gunnar Solskjaer ve John Arne Riise'nin de maçlarını seyrederek büyüdüm."

 

"Fiziksel olarak gelişimim benim için çok önemli. Ancak, öncelikle önem verdiğim şey hız. Kafamdaki kadar hızlı olabilmeliyim. Fizik güç daha sonra geliyor. 12-13 yaşımdaki gibi hızlı olmak istiyorum. O dönem okulda oynuyordum. Benzer hareketleri ve vuruşları yapmaya çalışıyordum. Şimdiyse 40 kilo daha fazlayım ve 1 metre daha uzunum. Fizik konusunda şanslıyım. Küçükken en uzun ben değildim ama beynimi daha çok kullanırdım."

Haaland ile söz konusu, her şey
"Eski maçlarımı bir daha geri dönüp izlemem. Bir anlamı yok. Yapmanız gereken o maçı oynamak ve hemen bir sonraki maça zihinsel olarak hazırlanmak. Eski olana takılıp kalamazsınız. Beynimi boşaltıyorum ve hemen bir sonraki maça odaklanıyorum."
Haaland ile söz konusu, her şey

"Futbol izlemekten çok keyif alırım. Futbol izleyince çok huzurlu ve mutlu oluyorum. Cumartesi günü geldiği zaman evdeysem hemen futbol maçlarını izlerim. Premier Lig, La Liga, Serie A! Hepsini sıra sıra seyrederim."
Haaland ile söz konusu, her şey

"Forvet oyuncularını yakından takip etmeyi severim. Zihinsel olarak bu nedenle güçlü olduğuma inanıyorum. Bu nedenle Michu'yu çok severdim. Ceza alanına girince çok hızlıydı. Ondan daha iyisini hayatım boyunca görmedim. İzlemesi çok keyifli bir forvetti."
Haaland ile söz konusu, her şey

"2020'de benim için en iyi an Dortmund ile çıktığım ilk maçtı. Yedek oturuyordum, takım zorlanıyordu. Sonra oyuna girdim ve üç gol birden attım. Çok güzel bir anıydı."
Haaland ile söz konusu, her şey

"Herkesin inişleri olur. Benim de oldu. Koronavirüs sonrası inişler yaşadım. Sakatlıklar yaşadım ve düştüm. Ancak, ne zaman düşüş yaşadığımı düşünsem hep nasıl ayağa kalkacağımı düşündüm. Bu kez, son sakatlığımda biraz fazla uzak kaldım."
Haaland ile söz konusu, her şey

"Kendime 2021'de yeni standartlar belirledim. 2021'in tamamında uçmak istiyorum. İyi başlayacağım ve iyi bitireceğim. Hedefim bu!"
Haaland ile söz konusu, her şey

"Satranç sevmem! Seven arkadaşlarım var. Erik Botheim mesele satrancı sever ama niye sevdiğini anlayamıyorum. Satranç oynayacağıma oturur 1 saat PlayStation5'de Assasin's Creed oynarım. Daha keyifli. Satrancı Martin Ödegaard'a sorun. O seviyor."
Haaland ile söz konusu, her şey

"Küçük bir çocuk olduğum günden beri gol atmaktan, gol izlemekten keyif alırım. Gol, benim için bir tutku."
Haaland ile söz konusu, her şey

"Bence dünyadaki en iyi 3 stoper Sergio Ramos, Virgil van Dijk ve Kalidou Koulibaly. Hem çok sertler ama aynı zamanda çok zekiler."
Haaland ile söz konusu, her şey

Haaland ile söz konusu, her şey

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