Haaland gerçekten makine! İnanılmaz performansını sakatlık da durduramıyor

Sıgnal Iduna Park'ta oynanan müsabakada Dortmund, Haaland'ın önderliğinde Mainz'ı 3-1 mağlup etti. Dortmund'un iki golünü Haaland, tek sayısını Reus kaydetti. Mainz'ın tek golü ise Burkardt'tan geldi.
Haaland, yaklaşık 1 ay süren sakatlığının ardındasahalara fırtına gibi geri dönüş yaptı. Dortmund, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
MÜTHİŞ İSABET
25 pas yapan Haaland, yüzde 81 ortalama yakaladı. 2 hava topu, 2 ikili mücadele kazandı. 2 de de gollük pas verdi. Haaland'ın kusursuz performansı yine mest etti. Haaland, 68. maçında 70 gol ve 19 asistle oynadı.
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