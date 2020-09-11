MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriGüzel basketbolcu Valentina Vignali, müstehcen fotoğraflarını çeken kaptanı ifşa etti
GeriAvrupa Güzel basketbolcu Valentina Vignali, müstehcen fotoğraflarını çeken kaptanı ifşa etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
Haber Giriş: 11.09.2020 - 18:09 | Son Güncelleme:

Güzel basketbolcu Valentina Vignali, müstehcen fotoğraflarını çeken kaptanı ifşa etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güzel basketbolcu Valentina Vignali, müstehcen fotoğraflarını çeken kaptanı ifşa etti
Abone Olgoogle-news

İtalyan eski basketbol oyuncusu ve model Valentina Vignali, yaşadığı bir olay sonrası kendisinin gizli fotoğraflarını çeken bir kaptanı ifşa etti.

Güzel basketbolcu Valentina Vignali, müstehcen fotoğraflarını çeken kaptanı ifşa etti
Grazia'ya konuşan Vignali, arkadaşlarıyla bir teknede tatil yaptığı sırada teknenin kaptanının gizlice fotoğrafını çektiğini söyledi. Güzel sporcu olay sonrası kaptanın telefonunu denize fırlattığını ve elinde bir kanıt olmadığını söyleyerek yaptığı şeyden pişman olduğunu dile getirdi.
Güzel basketbolcu Valentina Vignali, müstehcen fotoğraflarını çeken kaptanı ifşa etti
İtalyan eski basketbol oyuncusu ve model Valentina Vignali, yaşadığı bir olay sonrası kendisinin gizli fotoğraflarını çeken bir kaptanı ifşa etti.
Güzel basketbolcu Valentina Vignali, müstehcen fotoğraflarını çeken kaptanı ifşa etti
Yaşananlardan sonra fotoğrafları kendi gözüyle gördüğünü ve telefonu denize fırlattığını söyleyen Vignali'nin sözleri şu şekilde:
Güzel basketbolcu Valentina Vignali, müstehcen fotoğraflarını çeken kaptanı ifşa etti
"Başka bir kadına olmasını istemem. Karaya çıktıktan sonra konuya açıklık getirmek istedim ve adama sordum. 50 yaşlarındaydı. Telefonuna bakmak istedim çünkü fotoğraflarımızı çekmişti. 'Özel bir şey değil' dedi. Sonrasında da bana telefonu verdi ve kendi gözlerimle gördüm."
Güzel basketbolcu Valentina Vignali, müstehcen fotoğraflarını çeken kaptanı ifşa etti
"Bu mide bulandırıcı bir olay. Mesaj kısmına da 'Bunlar senin için yeterli mi? Yoksa daha fazla ister misin?' yazmıştı. Fotoğrafları başkasına da göndermiş."
Güzel basketbolcu Valentina Vignali, müstehcen fotoğraflarını çeken kaptanı ifşa etti
"Sessiz kalmamaya karar verdim. Kızlar şunu bilmeli ki böyle bir olayda hemen söylemelisiniz, sessiz kalamazsınız."
Güzel basketbolcu Valentina Vignali, müstehcen fotoğraflarını çeken kaptanı ifşa etti
"Tabii ki ben bir modelim. Playboy dergilerine kapak oluyorum fakat onlar benim seçtiğim fotoğraflarım."
Güzel basketbolcu Valentina Vignali, müstehcen fotoğraflarını çeken kaptanı ifşa etti
"Gizlice çekilen fotoğrafla dergi fotoğrafları arasında çok fark var. Gizlice bacaklarımın arasından çekilen fotoğrafla karşılaştırılamazlar."
Güzel basketbolcu Valentina Vignali, müstehcen fotoğraflarını çeken kaptanı ifşa etti
"Benim hatam kaptanın cep telefonunu denize atmak oldu. Ne yazık ki şu an bir kanıtım yok."
Güzel basketbolcu Valentina Vignali, müstehcen fotoğraflarını çeken kaptanı ifşa etti

Güzel basketbolcu Valentina Vignali, müstehcen fotoğraflarını çeken kaptanı ifşa etti

Güzel basketbolcu Valentina Vignali, müstehcen fotoğraflarını çeken kaptanı ifşa etti

Güzel basketbolcu Valentina Vignali, müstehcen fotoğraflarını çeken kaptanı ifşa etti

Güzel basketbolcu Valentina Vignali, müstehcen fotoğraflarını çeken kaptanı ifşa etti

Güzel basketbolcu Valentina Vignali, müstehcen fotoğraflarını çeken kaptanı ifşa etti

Güzel basketbolcu Valentina Vignali, müstehcen fotoğraflarını çeken kaptanı ifşa etti

Güzel basketbolcu Valentina Vignali, müstehcen fotoğraflarını çeken kaptanı ifşa etti

Güzel basketbolcu Valentina Vignali, müstehcen fotoğraflarını çeken kaptanı ifşa etti

Güzel basketbolcu Valentina Vignali, müstehcen fotoğraflarını çeken kaptanı ifşa etti

Güzel basketbolcu Valentina Vignali, müstehcen fotoğraflarını çeken kaptanı ifşa etti

Güzel basketbolcu Valentina Vignali, müstehcen fotoğraflarını çeken kaptanı ifşa etti

Güzel basketbolcu Valentina Vignali, müstehcen fotoğraflarını çeken kaptanı ifşa etti

Güzel basketbolcu Valentina Vignali, müstehcen fotoğraflarını çeken kaptanı ifşa etti

Güzel basketbolcu Valentina Vignali, müstehcen fotoğraflarını çeken kaptanı ifşa etti

Güzel basketbolcu Valentina Vignali, müstehcen fotoğraflarını çeken kaptanı ifşa etti

Güzel basketbolcu Valentina Vignali, müstehcen fotoğraflarını çeken kaptanı ifşa etti

Güzel basketbolcu Valentina Vignali, müstehcen fotoğraflarını çeken kaptanı ifşa etti

Güzel basketbolcu Valentina Vignali, müstehcen fotoğraflarını çeken kaptanı ifşa etti

Güzel basketbolcu Valentina Vignali, müstehcen fotoğraflarını çeken kaptanı ifşa etti

Güzel basketbolcu Valentina Vignali, müstehcen fotoğraflarını çeken kaptanı ifşa etti

Güzel basketbolcu Valentina Vignali, müstehcen fotoğraflarını çeken kaptanı ifşa etti

Güzel basketbolcu Valentina Vignali, müstehcen fotoğraflarını çeken kaptanı ifşa etti

Güzel basketbolcu Valentina Vignali, müstehcen fotoğraflarını çeken kaptanı ifşa etti

Güzel basketbolcu Valentina Vignali, müstehcen fotoğraflarını çeken kaptanı ifşa etti

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle