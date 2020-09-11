Güzel basketbolcu Valentina Vignali, müstehcen fotoğraflarını çeken kaptanı ifşa etti

Grazia'ya konuşan Vignali, arkadaşlarıyla bir teknede tatil yaptığı sırada teknenin kaptanının gizlice fotoğrafını çektiğini söyledi. Güzel sporcu olay sonrası kaptanın telefonunu denize fırlattığını ve elinde bir kanıt olmadığını söyleyerek yaptığı şeyden pişman olduğunu dile getirdi. İtalyan eski basketbol oyuncusu ve model Valentina Vignali, yaşadığı bir olay sonrası kendisinin gizli fotoğraflarını çeken bir kaptanı ifşa etti. Yaşananlardan sonra fotoğrafları kendi gözüyle gördüğünü ve telefonu denize fırlattığını söyleyen Vignali'nin sözleri şu şekilde: "Başka bir kadına olmasını istemem. Karaya çıktıktan sonra konuya açıklık getirmek istedim ve adama sordum. 50 yaşlarındaydı. Telefonuna bakmak istedim çünkü fotoğraflarımızı çekmişti. 'Özel bir şey değil' dedi. Sonrasında da bana telefonu verdi ve kendi gözlerimle gördüm." "Bu mide bulandırıcı bir olay. Mesaj kısmına da 'Bunlar senin için yeterli mi? Yoksa daha fazla ister misin?' yazmıştı. Fotoğrafları başkasına da göndermiş." "Sessiz kalmamaya karar verdim. Kızlar şunu bilmeli ki böyle bir olayda hemen söylemelisiniz, sessiz kalamazsınız." "Tabii ki ben bir modelim. Playboy dergilerine kapak oluyorum fakat onlar benim seçtiğim fotoğraflarım." "Gizlice çekilen fotoğrafla dergi fotoğrafları arasında çok fark var. Gizlice bacaklarımın arasından çekilen fotoğrafla karşılaştırılamazlar." "Benim hatam kaptanın cep telefonunu denize atmak oldu. Ne yazık ki şu an bir kanıtım yok."















































