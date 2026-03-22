Güvercin vurdu tutuklandı

Nürnberg’de, Cuma öğleden sonra, bir adam balkonundan havalı tabancayla ateş ettikten sonra tutuklandı. Polis ayrıca 35 yaşındaki adamın dairesinde uyuşturucu madde buldu.



Saat 16:00 civarında, bir adam balkonundan ateşli silahla ateş etti. Olayı gören bir komşu polise haber verdi. Kullanılan ateşli silahın türü bilinmediğinden, Herwigstrasse'deki olay yerine çok sayıda devriye aracı sevk edildi ve bölge kordon altına alındı.



Orta Frankonya Polis Merkezi'nden yapılan basın açıklamasına göre, Özel Operasyonlar Komutanlığı (SEK) ekipleri 35 yaşındaki silahlı saldırganı dairesinde tutukladı. Balkonda siyah bir havalı tüfek bulundu. Daha sonra adamın bu tüfekle bir güvercini vurduğu belirlendi ve adam bunu polise itiraf etti.



Polis memurları silahı ele geçirdi. Ayrıca 35 yaşındaki adamın dairesinde uyuşturucu madde de bulundu. Bu nedenle adam çeşitli suçlardan yargılanacak.