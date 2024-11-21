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Güvercin pisliği 3 saat bekletti

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#Stuttgart#Güvercin#AVRUPADAN HABERLER
Güvercin pisliği 3 saat bekletti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 12:10

Almanya’nın Stuttgart kentinde BW Bank binasının altındaki halka açık garajda güvercin pisliklerinin yol açtığı kısa devre alarmı yüzünden 200’e yakın otomobil sürücüsü saatlerce beklemek zorunda kaldı.

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DÜN gece geç saatlerde garajdan gelen alarm sesleri üzerine polis devreye girdi. Bir olay yaşandığından hareket eden polis, kapıları kapalı garaja girerek incelemelerde bulundu. Ancak alarm gerektirecek herhangi bir olaya ve yangın izine rastlanmadı. Çıkış kapısı kapalı olduğu ve açılamadığı için de yaklaşık 200 sürücü saatlerce garajda beklemek zorunda kaldı. Daha sonra itfaiye ekipleri devreye girdi. İtfaiye ekipleri garajın giriş ve çıkış kapılarını kırarak içeride 3 saat beklemek zorunda kalan sürücülerin dışarıya çıkmasını sağladı. Ancak alarm sesi uzun süre daha devam etti. Çünkü alarm cihazının bulunduğu yerin anahtarını yanında taşıyan kişiye uzun süre ulaşamadı. Yapılan inceleme sonucunda alarmın, güvercin pisliklerinin kısa devreye yol açmasından dolayı çaldığı belirlendi.

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#Stuttgart#Güvercin#AVRUPADAN HABERLER

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