Güvenlikte 364 aşırı sağcı!

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İÇ istihbarattan sorumlu Federal Anayasayı Koruma Dairesi, bir buçuk yıllık bir süre zarfında, güvenlik makamlarının çalışanlarının olası aşırı sağcı tutum ve faaliyetlerine ilişkin belirtilerin ortaya çıktığı toplam 739 vakayı inceledi. İstihbaratın güvenlik makamlarındaki aşırı sağcılara ilişkin mevcut durum raporuna göre, yaklaşık her iki vakadan birinde özgür demokratik temel düzene karşı görüş ve aktivite tespit edildi. Rapor 1 Temmuz 2021’den 31 Aralık 2022’ye kadar olan dönemi kapsıyor ve hem eyalet hem de federal düzeydeki güvenlik makamlarını inceliyor. Verilen bilgilere göre, en yaygın bulgular sosyal medya veya sohbetlerdeki aşırılık yanlısı ifadeler, siyasi amaçlı hakaretler ve aşırılık yanlısı örgütler ve partilerle temaslar veya bunlara üyelik ya da destek olarak belirlendi. Sadece birkaç vakada ise bizzat şiddet eylemleri tespit edildi.

Berlin, yüzde 0.67 ile çalışan sayısına oranla dosyadaki şüpheli vakaların en yüksek olduğu şehir oldu. Hessen’de bu oran yüzde 0.2, Saksonya’da ise yüzde 0.13 olarak belirlendi. Ancak bu rakamlar gerçek rakamları ortaya koymuyor. Amirlerin aşırı sağcı olayları görmezden gelme ya da önemsizleştirme eğiliminde olduğu yerlerde otomatik olarak daha az şüpheli vaka ortaya çıktığı belirtildi. Özgürlükçü demokratik temel düzene karşı suç işlediklerine dair somut göstergeler bulunan toplam 364 çalışandan 175’i federal güvenlik birimlerinde görev alıyor. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, yeni raporun kesin bir tablo çizdiğini ve aşırı sağcı örgütlerle olan ağları ve bağlantıları da ortaya koyduğunu söyledi. Faeser, “Sadece federal hükümette 384 binden fazla çalışanla kıyaslandığında bunlar sadece birkaç vaka. Yine de çok yakından takip ediyor ve harekete geçiyoruz” dedi. Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Thomas Haldenwang “Burada sadece mutlak bir azınlıktan söz ediyor olsak bile, güvenlik birimlerimizdeki anayasa düşmanlarına karşı mücadele her vakada tüm dikkatimizi topluyoruz” değerlendirmesinde bulundu.