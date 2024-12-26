Güvenlik zaafı var mı?

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SALDIRI sırasında polis ekiplerinin Noel pazarı etrafında konuşlandırıldığı, ancak bir polis aracının planlanan konumda bulunmadığı ortaya çıktı. Magdeburg İçişleri Bakanlığı, bu aracın planlanmış pozisyonda değil, taksi durağına park etmiş olduğunu açıkladı. Bu durumun neden kaynaklandığı konusunda detaylı incelemenin devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Aynı zamanda, Noel pazarı organizatörlerinin güvenlik konsepti de soruşturuluyor. Acil çıkışlar ve kurtarma yollarının doğru bir şekilde planlanıp uygulanmadığı iddiaları inceleniyor. Saldırıyla ilgili olarak Magdeburg şehri ve polis müdürlüğüne yönelik suç duyurusu yapıldığı belirtildi. Bu doğrultuda, güvenlik konseptinin inceleneceği ve polisin operasyonel planlamasının da hukuki bir incelemeye tabi tutulabileceği açıklandı. Magdeburg Polis Müdürlüğü’nün tarafsızlığını sağlamak için soruşturmayı Halle Polis Teşkilatı’nın devralması bekleniyor.