Güvenlik zaafı var mı?

BERLIN / Fotoğraf: dpa
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2024 10:11
Almanya’nın Magdeburg kentindeki Noel pazarına 20 Aralık’ta yapılan saldırının ardından, güvenlik konsepti ve polis uygulamaları mercek altına alındı. 5 kişinin hayatını kaybettiği, 200’den fazla kişinin yaralandığı bu olayla ilgili soruşturmalar derinleştirilirken, sorumluluğun kimde olduğu tartışılıyor.
SALDIRI sırasında polis ekiplerinin Noel pazarı etrafında konuşlandırıldığı, ancak bir polis aracının planlanan konumda bulunmadığı ortaya çıktı. Magdeburg İçişleri Bakanlığı, bu aracın planlanmış pozisyonda değil, taksi durağına park etmiş olduğunu açıkladı. Bu durumun neden kaynaklandığı konusunda detaylı incelemenin devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Aynı zamanda, Noel pazarı organizatörlerinin güvenlik konsepti de soruşturuluyor. Acil çıkışlar ve kurtarma yollarının doğru bir şekilde planlanıp uygulanmadığı iddiaları inceleniyor. Saldırıyla ilgili olarak Magdeburg şehri ve polis müdürlüğüne yönelik suç duyurusu yapıldığı belirtildi. Bu doğrultuda, güvenlik konseptinin inceleneceği ve polisin operasyonel planlamasının da hukuki bir incelemeye tabi tutulabileceği açıklandı. Magdeburg Polis Müdürlüğü’nün tarafsızlığını sağlamak için soruşturmayı Halle Polis Teşkilatı’nın devralması bekleniyor.
‘HER TAŞI OYNATACAĞIZ’
Olayın çözümüne yönelik çalışmalarda Federal Kriminal Dairesi (BKA
) tarafından saldırganın geçmişine dair bir vaka raporu hazırlanıyor. Pazartesi günü yapılacak toplantıda, saldırının detayları ve saldırganın izlenmesine dair eksikler değerlendirilecek. Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, olayı şeffaf bir şekilde aydınlatacaklarını açıkladı. Faeser, “Bu korkunç olayla ilgili tüm detayları inceleyeceğiz ve gereken her taşı yerinden oynatacağız” dedi.
Aşırı sağcı AfD’nin Magdeburg saldırısını siyasallaştırması ise ülge genelinde tepki çekti. AfD’nin başbakan adayı Alice Weidel, saldırganın ülkeye zarar verdiğini belirterek, “Bu ülkeyi hor gören hiç kimse bize ait değil” dedi. Bu ifadeler, birçok kesimden eleştiri aldı. AfD’nin olayı manipüle ederek kurbanların acısını sömürdüğünü belirten Faeser, “Bu tür söylemler sadece nefret yaratır” diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
Almanya’da Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde 20 Aralık’ta Noel pazarına araçla yapılan saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmiş, 200’den fazla kişi yaralanmıştı. Saldırının ardından gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu doktor Talib A.’nın İslam karşıtı, aşırı sağ ve siyonizm destekçisi olduğu anlaşılmıştı.