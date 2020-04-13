Güvenlik sektörü tamamen durdu: Devletten yardım bekliyor

ETKİNLİKLERİN yasaklanması, para nakliyatının tamamen durması, mağazaların kapalı olması ve yolcu kontrollerinin kalmaması sonucu özel güvenlik sektöründe işlerin tamamen durduğu belirtildi. Zor zamanlar yaşayan güvenlik sektörü, başbakan ve eyalet başbakanlarından yardım istedi. Özel güvenlik sektörünün en büyüklerinden Secutitas şirketi başkanı Herwarth Brune, Başbakan ve eyalet başbakanlarına yazdığı mektupta acil yardım talebinde bulunarak birçok şirketin ayakta kalamayacağını söyledi. Özel güvenlik elemanlarının yüzde 30’unun hastalık raporu aldığı kaydedildi. Özel güvenlik sektörü birliği BDSW özel güvenliğin sisteme dahil edilerek, sosyal temas yasağı gibi kontrollerde görev almasının sağlanmasını istedi.