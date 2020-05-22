‘Güvenli bir tatil için Alman dostlarımızı bekliyoruz’

“ALMAN turistlerin en çok tercih ettiği destinasyonlar arasında Türkiye’nin bulunması bize her zaman mutluluk vermiştir. Geçen yıl ülkemizde tatil yapan milletler arasında Almanlar 5 milyon kişi ile ikinci sırada yer almıştı. Bu yıl zor bir dönemden geçiyoruz ama aldığımız tedbirlerle Alman dostlarımızı yine ülkemizde ağırlamak istiyoruz. Bu dönemde tatilin güvenli ve huzurlu bir ortamda geçirilmesi için tüm şartların uygun olması gerektiğini biliyoruz. Bunun içinde gerekli tedbirleri alıyoruz. Korona pandemisi Almanya’da olduğu gibi Türkiye’de de kontrol altına alındı. Türk sağlık sistemi, böylesine ağır bir kriz karşısında gücünü göstermiştir. Hastanelerimizin kapasitesi, yoğun bakım yatağı ve tedavi protokolleriyle başarılı bir sınav vermiştir.”

TÜM ÖNLEMLER ALINIYOR

“Türkiye, artık haziran ayından itibaren uluslararası uçuşlar ve turizm açısından kademeli olarak açılmaya, turist kabul etmeye başlayacaktır. Bu nedenle yaz tatilini yurt dışında geçirmeyi arzulayan Alman dostlarımıza Türkiye’ye güven ve huzur içinde gelebileceklerini, Antalya’da, Bodrum’da Marmaris’te onları ağırlamaya hazır olduğumuzu bildirmek isterim. Otellerimizin, tatil köylerimizin ve tüm hizmet sektörümüzün Alman dostlarımızı haziran ayından itibaren ağırlaması için gerekli önlemleri almaktayız. Tüm konaklama tesisleri, otobüsler, yolcular ve hizmet personelinin Covid 19’a karşı Alman TÜV ve Royal Cert tarafından sertifikalandırılma işlemi tamamlanmaktadır. Ayrıca havalimanlarımız ve uçak seferleri bakımından da uyulması gerekli tüm sağlık protokolleri oluşturulmaktadır. Aldığımız bu tedbirler Türkiye’yi turizmde de ‘Güvenli Ülke’ler arasına sokmaktadır.”

UÇUŞLARA BAŞLIYORUZ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un sağlık ve hijyen gereksinimlerine uygun olarak alınan tedbirleri Alman mevkidaşına yazdığı bir mektupla ayrıntılı olarak izah ettiğini vurguladı ve haziran ayından itibaren Almanya’yla karşılıklı olarak uçuşları başlatmak istediklerini söyledi. Alman mevkidaşı Heiko Maas’la 19 Mayıs’ta son derece verimli bir görüşme yaptığını belirten Baakan Çavuşoğlu, “Bu görüşmede ülkelerimiz arasında turizmin başlatılmasını detaylarıyla ele aldık. Bundan sonra, Almanya hükümeti ve tur operatörleri dahil ortaklarımızla beraber, turizm sezonunu açmak için hazırlıklarımıza hız vereceğiz. 2020 yaz sezonunda Alman konuklarımızı en güvenli, sağlıklı ve huzurlu biçimde ağırlamaya hazırız. Ülkemizin doğası, kültür, mutfağı ve sanatını seven Alman dostlarımızı bu güzellikleri doyasıya yaşamak adına yine Türkiye’ye bekliyoruz” dedi.