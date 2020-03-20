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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 20.03.2020 - 16:33,Son Güncelleme:/

‘Güvende olmayacaksınız’ demişti, yakalandı!

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‘Güvende olmayacaksınız’ demişti, yakalandı!
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Nürnberg yakınlarındaki, DİTİB’e bağlı İmamı-Azam Camisi’ne mart ayı başında mavi zarf içinde bir adet domuz resmi bulunan ve gerçek tabanca mermisiyle “Asla güvende olmayacaksınız” yazılı tehdit mektubunu gönderen kişi yakalandı. 

‘Güvende olmayacaksınız’ demişti, yakalandıNÜRGNBERG’deki İmamı-Azam Camisi’ne mavi zarf içinde domuz foto resimli tehdit mektubunu gönderen kişi yakalandı. Mart ayı başında camiye yapılan bu çirkin saldırıyı DİTİB Kuzey Bavyera Birliği Başkan Hasan Aslan ve Cami Başkanı Recep Çalık kınanmış, Röthenbach Belediye Başkanı Klaus Hacker, camiyi ziyaret ederek olayın takipçisi olacağını söylemişti. Polis, yakalanan kişiyle ilgili daha sonra bir açıklama yapacağını bildirdi.

 

 

 

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