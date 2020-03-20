‘Güvende olmayacaksınız’ demişti, yakalandı!

NÜRGNBERG’deki İmamı-Azam Camisi’ne mavi zarf içinde domuz foto resimli tehdit mektubunu gönderen kişi yakalandı. Mart ayı başında camiye yapılan bu çirkin saldırıyı DİTİB Kuzey Bavyera Birliği Başkan Hasan Aslan ve Cami Başkanı Recep Çalık kınanmış, Röthenbach Belediye Başkanı Klaus Hacker, camiyi ziyaret ederek olayın takipçisi olacağını söylemişti. Polis, yakalanan kişiyle ilgili daha sonra bir açıklama yapacağını bildirdi.