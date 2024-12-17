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Güven oylaması sonrası ilk anket! Koalisyon dengeleri değişiyor

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#Almanya#Anket#AVRUPADAN HABERLER
Güven oylaması sonrası ilk anket Koalisyon dengeleri değişiyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 11:15

Almanya’da dün yapılan güven oylamasının ardından siyaset sahnesi hareketlendi. Hükümeti içten yıkmakla suçlanan ve anketlerde dibe vuran FDP’nin geleceği merak konusuydu. Ancak güven oylamasının hemen ardından açıklanan ilk anket, FDP için sürpriz bir toparlanma gösterdi.

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HAFTALARDIR yüzde 5 barajı altında kalma korkusuyla sarsılan FDP, Insa anketine göre yüzde 5’e yükselerek parlamentoya girme şansını elde etti. Bu durum, seçimlerin bu şekilde sonuçlanması halinde CDU/CSU ile Yeşiller arasındaki olası bir koalisyonu da imkânsız hale getiriyor. Insa tarafından Bild adına yapılan son ankete göre CDU/CSU yüzde yüzde 31.5 ile ilk sıradaki yerini korudu. Başbakan Scholz’un partisi SPD 0.5 puan gerileyerek yüzde 16.5’e düştü. Yeşiller ise yüzde 11.5’teki yerini korudu. AfD, yüzde 19.5 ile en güçlü ikinci parti konumunu sürdürüyor. Yeni kurulan Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) ise yüzde 8 oy alırken Sol Parti yüzde 2.5 ile tabanını kaybetmiş durumda. Bu sonuçlara göre olası CDU/CSU-Yeşiller koalisyonu imkânsız gözüküyor. Ancak Birlik partileri ile SPD arasındaki büyük koalisyon ise yüzde 48 ile en muhtemel iktidar ortağı olarak öne çıkıyor. Jamaika koalisyonu olarak adlandırılan (CDU/CSU, Yeşiller, FDP) arasındaki koalisyon için ise FDP’nin alacağı oy oranı belirleyici olacak.

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Güven oylaması sonrası ilk anket Koalisyon dengeleri değişiyor

HALK NEZDİNDE DE KAYIP YAŞADI
Ankette liderlerin halk nezdindeki karşlılıkları da değerlendirildi. FDP olaylarını biraz da olsa artırmayı başarırken, parti lideri Christian Lindner popülerlik açısından sınıfta kaldı. Liderlerin halk nezdindeki sıralamasına göre Savunma Bakanı Boris Pistorius ilk sırada yer almaya devam ediyor. Onu CSU lideri Markus Söder ve KRV Başbakanı CDU’lu Hendrik West takip ediyor. Friedrich Merz dördüncü, SPD’li Lars Klingbeil ise beşinci sırada yer alıyor. Yeşillerli Tarım Bakanı Cem Özdemir ise altıncı sıraya yükseldi. FDP lideri Christian Lindner ise 19. sırada yer alarak önemli bir kayıp yaşadı. Ankete katılanların yüzde 52’si Lindner’e olumsuz baktığını belirtti. Anket, 13-16 Aralık 2024 tarihleri arasında 2002 kişiyle gerçekleştirildi.

Güven oylaması sonrası ilk anket Koalisyon dengeleri değişiyor

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#Almanya#Anket#AVRUPADAN HABERLER

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