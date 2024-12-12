Güven oylaması siyasi sorumluluk duygusunun göstergesi

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SPD Ludwigsburg milletvekili olarak Federal Meclis’te görev alan Macit Karaahmetoğlu, Başbakanın dün federal Meclis başkanlığına güven oylaması için yaptığı resmi başvuruyu şu sözlerle değerlendirdi: “Almanya’da bir federal başbakanın sorabileceği en önemli soru, güvenoyu sorusudur. Başbakan, parlamentonun önüne çıkarak milletvekillerinden kendisine güvenoyu vermelerini ister. Bu süreç, Alman Anayasası’nın 68. maddesiyle mümkün kılınmaktadır ve Federal Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana yalnızca beş kez kullanılmıştır. Ancak her ne kadar çelişkili görünse de, bu oylamayı kazanmak her zaman hükümet liderinin amacı olmayabilir.”

AMAÇ PARLAMENTOYU FESHETMET

Macit Karaahmetoğlu, koalisyon ortağı “FDP’nin kışkırtmasıyla” koalisyonun dağılmasının ardından, geriye kalan iktidar partileri SPD ve Yeşiller’in parlamentoda çoğunluğu kaybettiğini belirtirken, “Bu nedenle Scholz’un amacı ve siyasi sorumluluk duygusunun bir ifadesi, Federal Cumhurbaşkanının parlamentoyu feshetmesini sağlamak için güven oylamasını kaybetmektir. Ancak o zaman 23 Şubat 2025’te yapılması planlanan yeni Federal Meclis seçimleri gerçekleştirilebilir. Seçimlere kadar ya da yeni Federal Meclis’in toplanmasına kadar parlamento işlevini sürdürecek ve Başbakan Scholz ile bakanları geçici hükümet olarak görevlerine devam edecektir” değerlendirmesinde bulundu.