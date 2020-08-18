Gurbette yıldız avı

Sabah saat 10.00’da başlayan saat 14.00’de son bulan seçmelere ATFF yöneticileri Genel Başkanı Ayhan Yıldız, Başkanvekili Abdulkadir Bakırdöven, Başkan Yardımcısı Salih Şahin, Mali As Başkan Sedat Aydemir, Genel Sekreterler ve Futbol Scout ekibi Gökhan Demirci, Aşkın Polat katıldı. Avrupa’nın değişik ülkelerinden bir gün önceden yıldız adayı çocukları ile Stuttgart’a gelen Türk aileleri sabah saatlerinden itibaren seçmelerin yapılacağı sahada toplanmaya başladı. Seçmeler için gençlerden hiçbir ücret alınmayan etkinlikte Konsolosluklardan da para alınmadı. ATFF Yönetim Kurulu üyelerinin tüm giderleri karşıladığı seçmelerde Regonal liga ve Oberliga takımlarında futbol oynayan Türk gençlerinden oluşan karmaya karşı seçmelere başvuranlardan oluşan iki takım 35 dakikadan oluşan maçlar yaptılar. ATFF Scout ekibinin gençler arasından belirledikleri mavi ve beyaz iki takım tekrar kendi arasında maç yaparak gençler yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Güneşli havada, piknik ortamında gerçekleşen seçmelerde göz kamaştıran yetenekteki gençlere seçildikleri kararı iletilirken tekrar analiz edilmesi gereken gençler ile ilgili değerlendirme gelecek hafta içinde kesinleşecek. Seçmeleri kazanan gençlerden oluşturulacak takım ATFF Scout ekibi tarafından takip edilecek ve kamplara davet edilecekler, yakın tarihte seçilen futbolculardan oluşan takım Türkiye’de görücüye çıkacak. 18-21 yaşları arasındaki 100 futbolcu adayının görücüye çıktığı seçmelerde forma giyip sahaya çıkan genel Başkan Ayhan Yıldız gençlere yaptığı konuşmada “ATFF olarak ilk seçme organizasyonumuz, bu devam edecek. Sizlerden isteğimiz sahada centilmence, birbirinizi sakatlamadan, kırmadan top oynamanız, kendinizi göstermeniz. Bugünden itibaren Scaut ekibimiz bulunduğunuz ülkede, şehirde sizleri izlemeye devam edecek. Amacımız yetenekli gençlerimizin önünün açılması, futbol dünyasındaki yerini alması için desteklemektir. Sonuna kadar ve her zaman yanınızdayız” dedi.



7 Nisan 2019’da 34 kurucu üye tarafından kuruluş başvurusu yapılan ve Kurucu Başkan Abdulkadir Bakırdöven yönetiminde Şubat 2020’de kuruluşu resmiyetini kazandı. Seçmelerle ilgili değerlendirmede bulunan Başkanvekili Abdulkadir Bakırdöven “ATFF kısa zaman önce kuruldu. İlk seçme organizasyonumuz. Temel amacımız sizler gibi yetenekli gençlerimizin futbol oynadıkları takımlarında daha başarılı olması, Türk ve dünya futboluna kazandırmaktır. Ekibimizde bulunan hocalarımız tarafından bugünden itibaren takip edileceksiniz. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Avrupa Türk Futbol Federasyonu ATFF temmuz ayı ortasında Düsseldorf adresindeki genel merkezde “Avrupa Türk Futbol Buluşması” düzenlemişti.















