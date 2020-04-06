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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 06.04.2020 - 16:00,Son Güncelleme:/

Gurbette 50’nci yılını kutladı

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Gurbette 50’nci yılını kutladı
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Nürnberg’de yaşayan, SPD Nordostbahnhof Bölge ve Uluslararası Folklor Derneği Başkanı Abdurrahman Gümrükçü, gurbete çıkışının 50’nci yılını ailesi kutlarken geliş hikâyesini Hürriyete anlattı:

Gurbette 50’nci yılını kutladı“6 Nisan 1970 yılında, bundan tam 50 yıl önce 19 yaşında, işçi göçü anlaşması ile Almanya’ya geldim. Önce Bavyera’daki Freystadt i.d Opf sonra Cadolzburg’da marangoz olarak çalıştım. Sanat okulu diplomam kabul edilmediği için ustalık okuluna giderek Meister diplomamı aldım. Cadolzburg’da eşimle tanıştım, evlendik iki kızımız oldu birini kaybettik. Emekli olunca, kızım damadım ve torunlarımla birlikte yaşamak için 11 yıl önce Nürnberg’e taşındık. Burada yaşamımıza devam ediyoruz. Nürnberg’de sosyal faaliyetlere devam ediyorum. Çok sayıda dost ve arkadaşım var. Ayrıca, okullarda belgelerle göç hikayemi anlatmaya devam ediyorum.
Yarım asır dile kolay geldi ve geçti. Nürnberg’de yaşadığım için çok mutluyum.”

Gurbette 50’nci yılını kutladı

Gurbette 50’nci yılını kutladı

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