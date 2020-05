‘Gurbetin ilk nesli’ ile vefa buluşmaları

ELÇİLİĞİN kabul salonunda gerçekleştirilen buluşmada konuşan Ceyhun, iki ülke arasında 1964’te imzalanan ‘İşgücü Anlaşması’ ile bu ülkeye gelen gurbetçi neslin ilk kuşağıyla her ay düzenli olarak bir araya geleceklerini belirtti. Ceyhun, bu buluşmalar çerçevesinde elçilikte ağırladıkları vatandaşlarla hem hasbihal etmek hem de Türkiye’nin en eski elçilik binalarından biri olan Viyana Büyükelçilik binasını daha yakından tanıma imkânı sunmak istediklerini anlattı. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde zorlu bir hayat mücadelesi vermek durumunda kalan ilk kuşağın temsilcilerini elçilikte ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Ceyhun, şöyle devam etti: “Onlar için kolay olmayan şartlarda Avusturya’ya geldiler, çalıştılar, çocukları ve torunları artık bu ülkenin bir parçası oldu. Bir yandan Avusturya’nın kalkınmasına, bu toplumun daha iyi koşullara sahip olmasına emek güçleriyle katkıda bulunurken, diğer yandan ülkemize döviz göndererek katkı sağladılar. Özetle, her iki ülkeye de büyük katkıları oldu. O dönemde büyükelçilik ve konsolosluklara işlem yapmak üzere gelen ilk kuşak uzun kuyruklarda beklemek durumunda kaldı. O günkü koşullar bugüne oranla istenen düzeyde değildi. Bu çerçevede vefa ve teşekkür yemekleri düzenlemeye başladık. Bundan sonra her ay mümkün olduğunca 5’şer, 6’şar kişilik gruplarla, salgın nedeniyle sayıya dikkat ediyoruz, bu yemekleri devam ettireceğiz.”

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na kendisine böyle önemli bir hizmeti yapma imkânı verdiği için teşekkür eden Ceyhun, son 20 yıllık süreçte dış temsilciliklerdeki hizmet düzeyinin çok yükseldiğini kaydetti.

İLK DAVETE TEŞEKKÜR

Yaklaşık 43 yıldır Avusturya’da yaşayan Haşmet Korkmaz, büyükelçilikte konferans ve etkinliklerin düzenlendiği, misafirlerin ağırlandığı tarihi salona ilk defa geldiğini kaydederek, Büyükelçi Ceyhun’a kendilerine böyle bir imkân sunduğu için teşekkür etti. Avusturya’ya 1973’te gelen Neziha Büyükbodur da daha önce büyükelçilik binasına konsolosluk işlemleri için çok kez geldiğini ancak elçiliğin bu bölümünü ilk kez görme imkânı bulduğunu dile getirdi. Büyükbodur, ilk defa elçilik tarafından davet edildiğini, bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.