Gurbetin hikâyesi türkülerle İş Sanat’ta buluştu

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KONSERDE, Diaspora Türk’ün uzun yılların birikimiyle gurbetçilerin hikâyelerini derleyerek oluşturduğu metin, memleket özlemini en iyi anlatan türküler ile yeniden hayat buldu. Yiğit Sertdemir yönetmenliğinde sahneye uyarlanan hikâyeleri sergileyen tiyatro oyuncusu Gülçin Kültür ve Şerif Erol seslendirdi. Kültür ve Erol’un gurbetçilerin mektupları ve anekdotlarını okuduğu anlar, izleyenleri kimi zaman güldürürken kimi zaman hüzünlendirdi.