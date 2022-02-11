Gurbetin hikâyesi türkülerle İş Sanat’ta buluştu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Perde arkası ortaya çıktı Dikkat çeken Türkiye, Rusya ve İsrail detayıPerde arkası ortaya çıktı! Dikkat çeken Türkiye, Rusya ve İsrail detayı#Kureyşi
Kar kalınlığı 7 metreyi buldu Böylesi görülmedi... Meteorolojiden çok önemli uyarıKar kalınlığı 7 metreyi buldu! Böylesi görülmedi... Meteoroloji'den çok önemli uyarı#Meteoroloji
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldüElon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'#Elon Musk
Son dakika... Haydar Dümen hayatını kaybettiSon dakika... Haydar Dümen hayatını kaybetti#Haydar Dümen
Son dakika: Ayşenur Arslanın tepki çeken Türk Mukavemet Teşkilatı sözlerine suç duyurusuSon dakika: Ayşenur Arslan'ın tepki çeken Türk Mukavemet Teşkilatı sözlerine suç duyurusu#Türk Mukavemet Teşkilatı
Bakan Soylu talimat vermişti... Harekete geçildi: Eş zamanlı baskınBakan Soylu talimat vermişti... Harekete geçildi: Eş zamanlı baskın#Uyuşturucu
Dünya savaşı Biden uyardı: Orayı derhal terk edinDünya savaşı! Biden uyardı: Orayı derhal terk edin#Joe Biden
Son dakika... Sanayi üretimi verisi belli olduSon dakika... Sanayi üretimi verisi belli oldu#Sanayi Üretimi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...#Elektrik Faturası
Uzmanlar uyardı Bu yıl resmen akın edecekler, elinizi çabuk tutun...Uzmanlar uyardı! Bu yıl resmen akın edecekler, elinizi çabuk tutun...#Turizm
Dehşet saçan kocayı yaralamıştı Tolga Daşkıran o anları anlattıDehşet saçan kocayı yaralamıştı! Tolga Daşkıran o anları anlattı#Eskişehir
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlunu kaybeden Ece Erkenden yeni paylaşımEşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den yeni paylaşım!#Ece Erken
29 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Her terörist için kaçınılmaz son bellidir29 terörist etkisiz hale getirildi! MSB: Her terörist için kaçınılmaz son bellidir#MSB
Eski masaj terapisti konuştu: Hiç giyinmez ve sürekli cinsel hayatımı sorgulardıEski masaj terapisti konuştu: Hiç giyinmez ve sürekli cinsel hayatımı sorgulardı#Prens Andrew
Suikastta üniformalı çete iziSuikastta üniformalı çete izi#Halil Falyalı
HABERLERAvrupa Haberleri

Gurbetin hikâyesi türkülerle İş Sanat’ta buluştu

#Gurbet Treni#Coşkun Karademir#Cenk Erdoğan
Gurbetin hikâyesi türkülerle İş Sanat’ta buluştu

İş Sanat, Alamanya: Gurbet Türküleri başlıklı konserini İş Kuleleri Salonu’nda seyircisi ile buluşturdu. İzleyicilerden büyük beğeni toplayan konserin konuk sanatçısı ise 70’li yıllarda ‘gurbetçi’ lakabıyla sevilen Gülcan Opel oldu. Opel, uzun bir aradan sonra ilk kez çıktığı konserde ‘Gurbet Treni’, ‘Derdim Çoktur Hangisine Yanayım’ türkülerini seslendirdi.

Haberin Devamı

KONSERDE, Diaspora Türk’ün uzun yılların birikimiyle gurbetçilerin hikâyelerini derleyerek oluşturduğu metin, memleket özlemini en iyi anlatan türküler ile yeniden hayat buldu. Yiğit Sertdemir yönetmenliğinde sahneye uyarlanan hikâyeleri sergileyen tiyatro oyuncusu Gülçin Kültür ve Şerif Erol seslendirdi. Kültür ve Erol’un gurbetçilerin mektupları ve anekdotlarını okuduğu anlar, izleyenleri kimi zaman güldürürken kimi zaman hüzünlendirdi.

Gurbetin hikâyesi türkülerle İş Sanat’ta buluştu
İŞ SANAT’IN YOUTUBE KANALINDA ÜCRETSİZ
Bağlama ustası Coşkun Karademir’in derlediği ‘Kara Tren Gelmez Ola’, ‘Gurbette Ömrüm Geçecek’, ‘Yârim Almanya’yı Mesken Mi Tuttun?’ eserlerinin de bulunduğu gurbet türkülerini Ayfer Vardar ve Coşkun Karademir söyledi. Solistlere eşlik eden orkestranın başında ise Cenk Erdoğan yer aldı. Duygu dolu anlar yaşatan sanatçılar, seyirciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Tamamı seyircili kaydedilen konser, 1 Mart Salı, saat 20.30’da İş Sanat’ın YouTube kanalında ilk gösterim tarihinden itibaren ücretsiz izlenebilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gurbet Treni#Coşkun Karademir#Cenk Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!

Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldü

Elon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'

#Elon Musk
“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

#Erol Köse

BAKMADAN GEÇME!

Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldü

Elon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'

#Elon Musk
“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

#Erol Köse