GurbetÃ§iyi Ã¶ldÃ¼rmeden Ã¶nce 180 liraya bÄ±Ã§ak almÄ±ÅŸlar

OLAY,Â geÃ§en cumaÂ akÅŸamÄ±Â ServetiyeÂ Mahallesi SoÄŸuksu mevkisinde meydana geldi. Almanyaâ€™da yaÅŸayan iÅŸ insanÄ± Cahit TatlÄ±, BaÅŸiskele ilÃ§esindeki evinde bÄ±Ã§aklanarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatan jandarma, CahitÂ TatlÄ±â€™nÄ±n evinin Ã¶nÃ¼nden Ã§alÄ±nan cipini, Kocaeli FuarÄ± iÃ§erisindeÂ bulundu. AraÅŸtÄ±rmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren jandarma,Â CahitÂ TatlÄ±â€™nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ kiÅŸileri takibe alÄ±rken, gÃ¼venlik kameralarÄ± kayÄ±tlarÄ±Â incelendi. SoruÅŸturma sonunda Cahit TatlÄ±â€™nÄ±n arkadaÅŸlarÄ± olan Suriye uyrukluÂ FirasÂ S.,Â kÄ±z arkadaÅŸÄ± Ceren Ä°. veÂ Ali Ä°hsan Ã‡., gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â
Jandarma, 3 kiÅŸinin olaydan Ã¶nceÂ Ä°zmitâ€™te 180 liraya bÄ±Ã§ak satÄ±n aldÄ±klarÄ±nÄ±, kamera kayÄ±tlarÄ±ndan eve Ali Ä°hsan Ã‡.ninÂ aracÄ±yla geldikleri,Â olaydan sonra iseÂ BaÅŸiskeleâ€™deÂ Suriye uyruklu baÅŸka bir kiÅŸinin iÅŸlettiÄŸi markette 3 bin 500 euroyu TLâ€™ye Ã§evirdikleri belirlendi. 3 ÅŸÃ¼pheli cinayetiÂ itiraf ederken, bÄ±Ã§aÄŸÄ± iseÂ SekaÂ Park mevkiinde denize attÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Denizde yapÄ±lan aramada bÄ±Ã§ak, ekipler tarafÄ±ndan bulundu. Cinayetle ilgili 3 ÅŸÃ¼phelinin jandarmadaki sorgulamalarÄ± devam ediyor.
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