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Avrupa
Yavuz YILMAZ / BURSA, DHA
Haber Giriş: 22.02.2021 - 13:37 | Son Güncelleme:

Gurbetçinin villasını soyan hırsız, uykuda yakalandı

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Gurbetçinin villasını soyan hırsız, uykuda yakalandı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde girdiği villada uyuyakalan hırsızlık şüphelisi, Almanya’da yaşayan ev sahibinin kontrol etmelerini istediği komşular tarafından bulunup, bağlanarak etkisiz hale getirildi. Şüpheli polise teslim edilirken bölgedeki 3 villanın soyulduğu öğrenildi.

İNEGÖL ilçesi Esentepe Mahallesi’nde bulunan villada hırsızlık yaşanmasından şüphe eden çevre sakinleri Almanya’da yaşayan ev sahibi Kemal D.’ye ulaştı. Villa sahibi de 3 komşusundan evi kontrol etmelerini istedi. 3 komşu kontrol için girdikleri villanın üst katındaki yatak odasında A.C. isimli şüpheliyi uyurken buldu. Komşular, şüpheliyi, çamaşır ipi ile bağlayıp polisi aradı. Yakalanma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen şüpheli gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Gurbetçinin villasını soyan hırsız, uykuda yakalandı

“Beni üç, dört kişi buraya bırakıp, ‘Gelip alacağız’ dediler” diye konuşan şüpheli gözaltına alınarak, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Bölgede toplam 3 villanın soyulduğu ortaya çıktı. Eşyaların darmadağın edildiği villalardan televizyon gibi elektronik eşyaların çalındığı belirlendi. Polis ekipleri, soruşturma başlattı.
Gurbetçinin villasını soyan hırsız, uykuda yakalandı

Gurbetçinin villasını soyan hırsız, uykuda yakalandı

 

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