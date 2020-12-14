MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriGurbetçinin ‘uyuşturucudan öldüğü’ iddiası
GeriAvrupa Gurbetçinin ‘uyuşturucudan öldüğü’ iddiası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
İHA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 16:38 | Son Güncelleme:

Gurbetçinin ‘uyuşturucudan öldüğü’ iddiası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gurbetçinin ‘uyuşturucudan öldüğü’ iddiası
Abone Olgoogle-news

Almanya’da yaşayan gurbetçi evinde yatağında ölü bulundu. Gurbetçinin uyuşturucudan öldüğü ileri sürüldü.

EDİNİLEN bilgiye göre, Almanya Bolingen’den yaşayan 45 yaşındaki Ö.Ü. evindeki yatağında ölü olarak bulundu. Ö.Ü.’nün cesedi hastane morguna kaldırılarak yapılan tetkikte uyuşturucudan öldüğü iddia edildi. Ö.Ü.’nün cenazesi memleketi Sinop’un Ayancık ilçesine götürülmek için uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı’na gönderildi. Ö.Ü.’nün yakınları verdikleri ifadede uzun zamandır uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığını, yatağında ölü bulunduğunu ve Almanya’daki hastanede uyuşturucudan öldüğünü söyledikleri belirtti. Ö.Ü.’nün cenazesi otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne gönderildi. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle