Gurbetçinin taşınabilinir evi çalındı

ALMANYA’da yaşayan Nurettin Körük (55), 2007’de Taşkesiği Mahallesi Küçükbük mevkisi Karpuzçay kenarında aldığı 7 dönüm araziye bir sene sonra taşınabilir hazır ev yaptırdı.

Her yıl tatilde Manavgat’a giden Körük, bu yıl evinin yerinde olmadığını fark edince, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Körük, gazetecilere, her yıl tatile gittiğinde evinde 15 gün kaldığını belirtti.

En son geçen yıl eylülde evinde kaldığını aktaran Körük, “Bu yıl tatile geldiğimde evimin yerinde olmadığını gördüm. Çok şaşırdım, şoke oldum. Evimin sadece temeli kalmış, içindeki tüm eşyalarını da çalmışlar. Önündeki ağaçları da kesmişler. Bu iki eve 6 TIR’lık malzeme gelmişti. Bu kadar malzemeyi nasıl götürdüler şaşkınım, şikayetçiyiz” diye konuştu.