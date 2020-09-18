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Avrupa
AA
Haber Giriş: 18.09.2020 - 16:38 | Son Güncelleme:

Gurbetçinin taşınabilinir evi çalındı

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Gurbetçinin taşınabilinir evi çalındı
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde tatillerde kullandığı taşınabilir hazır evinin çalındığını fark eden gurbetçi, şikayetçi oldu.

ALMANYA’da yaşayan Nurettin Körük (55), 2007’de Taşkesiği Mahallesi Küçükbük mevkisi Karpuzçay kenarında aldığı 7 dönüm araziye bir sene sonra taşınabilir hazır ev yaptırdı.

Gurbetçinin taşınabilinir evi çalındı

Her yıl tatilde Manavgat’a giden Körük, bu yıl evinin yerinde olmadığını fark edince, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Körük, gazetecilere, her yıl tatile gittiğinde evinde 15 gün kaldığını belirtti.

Gurbetçinin taşınabilinir evi çalındı

En son geçen yıl eylülde evinde kaldığını aktaran Körük, “Bu yıl tatile geldiğimde evimin yerinde olmadığını gördüm. Çok şaşırdım, şoke oldum. Evimin sadece temeli kalmış, içindeki tüm eşyalarını da çalmışlar. Önündeki ağaçları da kesmişler. Bu iki eve 6 TIR’lık malzeme gelmişti. Bu kadar malzemeyi nasıl götürdüler şaşkınım, şikayetçiyiz” diye konuştu.

Gurbetçinin taşınabilinir evi çalındı

Gurbetçinin taşınabilinir evi çalındı

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