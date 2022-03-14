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Gurbetçinin otomobilinden 5 bin euro çaldı, tutuklandı

#Almanya#Gurbetçinin Otomobilinden 5 Bin Euro Çaldı Tutuklandı#AVRUPADAN HABERLER
Gurbetçinin otomobilinden 5 bin euro çaldı, tutuklandı

Almanya’dan 3 çocuğuyla Antalya’ya giden Serhat Bulut’un (36) kilitlemeyi unuttuğu otomobilinden 5 bin euro çalan Abdullah Ö. (24) tutuklandı.

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OLAY, 5 Mart sabahı meydana geldi. Almanya’da, 15 gün önce eşini kaybeden Türkiye kökenli Alman vatandaşı Serhat Bulut, 3 çocuğunu yanına alıp yerleşmek için Antalya’ya gitti. Burada gün boyu çocuklarının özel işlemleriyle uğraşan Bulut, gece saatlerinde evine döndü. Bulut, içinde 5 bin euro ve pasaportlarının bulunduğu bel çantasını otomobilin bagaj kısmında bıraktı. Aracını kilitlemeyi unutan Bulut, sabah çantasını bagajda göremeyince çalındığını fark etti. Polise şikâyetçi olan Bulut, hırsız ya da hırsızların bulunmasını istedi.

Gurbetçinin otomobilinden 5 bin euro çaldı, tutuklandı

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını Abdullah Ö.’nün gerçekleştirdiğini belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, Abdullah Ö.’yü evinde gözaltına aldı. Evdeki aramada kredi kartları, kimlik ve ehliyet ele geçirildi. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan Abdullah Ö., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Gurbetçinin otomobilinden 5 bin euro çaldı, tutuklandı

 

 

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#Almanya#Gurbetçinin Otomobilinden 5 Bin Euro Çaldı Tutuklandı#AVRUPADAN HABERLER

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