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Avrupa
Ahmet DAĞLI / KIZILÖREN, (DHA)
Haber Giriş: 09.02.2021 - 11:48 | Son Güncelleme:

Gurbetçinin evine hırsız girdi

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Gurbetçinin evine hırsız girdi
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Afyonkarahisar’ın Kızılören ilçesinde gurbetçi vatandaşın evine giren hırsız televizyonu çalarken, eşyalara da zarar verdi.

OLAY, Kızılören ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Fevzipaşa Caddesi’nde Fransa’da yaşayan Süleyman Zora’ya ait evde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar evin kapsının açık olduğunun fark edince durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis yaptığı incelemelerde evdeki eşyaların talan edilerek zarar verildiğini ve televizyonun çalındığını tespit etti. Diğer taraftan geçen günlerde ilçede gurbetçilere ait bazı evlere de hırsız girdiği belirlendi. Olay sonrası polis inceleme başlatırken, olaya karışan şüpheli veya şüphelilerin peşine düştü.

 

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