Gurbetçinin cenazesini Sağlık Bakanı karşıladı

HANAU Markt Meydanı’nda düzenlenen cenaze töreninin ardından uçakla Türkiye’ye gönderilen Saraçoğlu’nun cenazesi Esenboğa Havalimanı’na, Gökhan Gültekin’in cenazesi ise İstanbul Havalimanı’na ulaştı. Çorum’un İskilip ilçesine gidecek olan Saraçoğlu’nun cenazesi ve ailesini Esenboğa Havalimanı’nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Çorum milletvekilleri Erol Kavuncu ve Ahmet Sami Ceylan ile Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Ankara Müftüsü Yusuf Doğan karşıladı.





Oğullarının cenazesi ile birlikte Almanya’dan giden baba Ahmet Saraçoğlu ve ağabeyi Hayrettin Saraçoğlu’nu havaalanının VIP bölümünde karşılayan Bakan Koca ve beraberindekiler aileye başsağlığı diledi.





Bakan Koca, Saraçoğlu ailesini bir süre VIP salonunda ağırlarken, ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Daha sonra Bakan Koca ile birlikte oğullarının tabutunu teslim alan Saraçoğlu ailesi kara yoluyla İskilip’e hareket etti. Fatih Saraçoğlu’nun cenazesi öğle vakti İskilip Ulu Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldırması beklenen cenaze namazına Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren’in de katılacağı belirtildi. Gültekin’in cenazesi ise akşam saatlerinde Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.