Gurbetçilerin hikâyeleri Melikgazi’de buluştu

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Melikgazi Belediyesi, Hollanda Büyükelçiliği, Sürdürülebilir Kalkınma ve Kent Araştırmaları Derneği (SÜRKAD) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen, gurbet yaşamına öncülük eden kadınların başarı öykülerinin anlatıldığı etkinlik yoğun ilgi gördü. Hollanda’da bulunan gurbetçi vatandaşlara, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeye yönelik vermiş oldukları katkıdan dolayı teşekkür eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi:

