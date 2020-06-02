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Hürriyet
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Avrupa
İHA / Fotoğraf: AA
Haber Giriş: 02.06.2020 - 10:19,Son Güncelleme:

Gurbetçilerden karantina tepkisi

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Gurbetçilerden karantina tepkisi
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Avrupa’da yaşayan gurbetçiler, Türkiye’nin aldığı korona salgını önlemleri kapsamında tatillerinin 14 gününü evlerinde karantinada geçirecek.

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında yurt dışından Türkiye’ye gidecek Türk vatandaşlarının 14 gün boyunca evlerinde karantina altına alınması kararı gurbetçileri üzdü. Seyahat yasaklarının kaldırılmasının ardından Türkiye’ye gitmeyi planlayan gurbetçiler, 14 günlük karantina kararının kaldırılmasını talep ediyor. Türkiye’ye gitmeyi planladığını anlatan Emrullah Akın, “Biz 4 haftalığına kara yoluyla izne gideceğiz. Bir haftasını yollarda geçireceğiz. İki haftasını da Türkiye’de evimizde karantina altında geçireceğiz. Eğer karantina uygulaması kalkmazsa bizim Türkiye’ye gitmemizin bir anlamı olmuyor” diyerek izinlerinin büyük bir kısmında tatil yapamayacaklarını ifade etti. Türkiye’yi tercih edecek yabancı turistlere otellerinde 14 gün karantina uygulanıp uygulanmayacağını soran Ahmet Çelik ise, “Eğer yabancı turistlere 14 günlük otel karantina uygulaması yapılacaksa kimse ülkemize gelmez. Karantina turistlere uygulanmayacaksa gurbetçilere uygulanması çifte standart olur. Bu uygulama da bizi yaralar. Bizi Kovid-19 taşıyıcısı gibi görmeleri bizi üzer” dedi.

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