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HABERLERAvrupa Haberleri

Gurbetçilerden evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

#Almanya#PKK#HDP
Gurbetçilerden evlat nöbetindeki ailelere ziyaret

Diyarbakır’da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirtip HDP il binası önünde eylem yapan aileleri, Almanya, Avusturya ve İsviçre’den gurbetçiler ziyaret edip desteklerini iletti.

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DİYARBAKIR’da oğlu Mehmet Akar’ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirtip, HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar’ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar’ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019’da HDP il binası önünde oturma eylemine başladı. 238 ailenin 787 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde, Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 32 oldu. Ailelere, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin ziyareti sürüyor. Almanya, Avusturya ve İsviçre’den Diyarbakır’a giden gurbetçi aileler, HDP il binası önünde aileleri ziyaret etti. Grup adına konuşan Enes Demir, Avrupa’nın değişik ülkelerinden 43 kişinin çadıra gittiğini söyledi:

Gurbetçilerden evlat nöbetindeki ailelere ziyaret
‘HER ZAMAN YANLARINDAYIZ’
“Avusturya, Almanya ve İsviçre’den Güneydoğu turunu Avrupa’daki gurbetçilere tanıtmak ve bu bölgeyi kaynaştırmak amacıyla güzel ziyaretler yaptık. Yaklaşık olarak 5 gündür buradayız ve bugün de 2019’dan bu yana nöbet tutan annelerimizin acılarını, yalnız kalmadıklarını göstermek üzere Avrupa’daki gurbetçi kardeşlerimizi buraya getirip, moral verdik. Tarihi ve kültürel gezinin yanı sıra burayı çok önemsediğimiz için buraya geldik. Bu kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Onların destekçileriyiz ve sonuna kadar destekleyeceğiz. Terör belası bitene kadar bizler bu kardeşlerimizi ilk önce canlı bir şekilde getirip topluma kavuşturma, sonra da buradaki annelerimizin yanında olmayı kendimize Türk vatandaşı olarak görev biliyoruz. Grubumuz içerisinde farklı etnik kökenlerden olanlar var. Türkler, Kürtler, Lazlar ve Çerkezler, değişik etnik gruptakilerle buradayız ama hepimiz biriz ve bu birliği gösterme adına buradayız.”

‘PKK ÇOCUKLARIMIZI ÖLDÜRÜYOR’
6 yıl önce 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için HDP il binası önündeki eylemini sürdüren Süleyman Aydın ise Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçilerin geldiğini dile getirerek, “Dünya feryadımızı duydu. Bir tek HDP duymadı bizi. Biz burada evlatlarımızın yolunu sonuna kadar gözleyeceğiz. Çocuklarımızı getirsinler, bizden ne istiyorlar. Eğer biraz vicdanları varsa artık gelsinler bize sahip çıksınlar. Bizim çocuklarımızı PKK’dan istesinler. PKK ile aralarına mesafe koysunlar. Çünkü PKK’dan kimseye hayır gelmez. PKK çocuklarımızı öldürüyor. Çoluk çocuk demeden herkesi katlediyorlar. Biz burada sonuna kadar devletimize güveniyoruz” diye konuştu.

 

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#Almanya#PKK#HDP

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