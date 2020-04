Gurbetçiler tepkili: Belçika’da hijyen yok

BELÇİKA’da yaşayan Candan Özkara, “İnsanlar kurallara uyuyor, alışverişini yapıp evine dönüyor. Ancak hiç hijyen yok, görüyorsunuz sokaklar bomboş, hiçbir dezenfekte yok. Çöpçüler sadece çöpü alıp gidiyor. Türkiye’de her yer temizleniyor, sokaklar, camiler, her yer temizleniyor. Türkiye’de sağ olsun Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız gereken ilgiyi gösteriyor. Belçika’da sokağa çıkma yasağı 3 Mayısa kadar uzatıldı, Allah hayırlısını versin” dedi.

Tercümanlık yapan Fatih Tekin ise, “Hepimiz kurallara uyacağız, dışarı çıkmamaya özen gösteriyoruz. İşlerimizi yüzde 90 etkiledi maalesef. Fakat devletimiz bize destek sağladı. Bin 600 Euro maaşa bağladı. Devletimize teşekkür ediyoruz. Ancak hijyen konusunda biraz daha çaba gerek” dedi.

Vaysal Yavuz adlı bir başka gurbetçi de, “Koronavirüs nedeniyle bizde paket servis olarak 3 Mayıs’a kadar devam edeceğiz. Artık Allah kerim” derken, bir başka esnaf Fahri Gökcan, “Sağlık açısından ne gerekiyorsa yapsınlar, biz uyarız. Herkesin de uyması lazım, inşallah bir an önce bundan kurtuluruz, çoğu kişi sıkıntı çekiyor. Sokakların daha çok temizlenmesi gerekiyor. Hijyen önemli” diye konuştu.