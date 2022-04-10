Gurbetçiler, SGK ile anlaşma olduğu halde...

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DERNEĞİN Billstedt semtindeki salonunda düzenlenen toplantıyı dernek başkanı Ural Kundak yönetti. Hamburg’a kısa bir süre önce atanan Başkonsolos Emine Derya Kara’nın selamlama konuşmasının ardından Hasan Basri Arıcı, 1964’te imzalanan Türk-Alman Sosyal Güvenlik Anlaşması’nın tarihçesi ve güncel uygulamalar hakkında bilgi verdi. Özelikle borçlanarak emeklilikte yapılan düzenlemeler ve Almanya’dan emekli olup, uzun süreli Türkiye’de yaşayanların yararlanabileceği sağlık hizmetleri üzerine konuşan Arıcı, bazı sorunlara da değindi. Arıcı, kesintisiz 183 günü aşmayan Türkiye seyahatleri için iki ülke arasındaki anlaşma çerçevesinde sigortadan alınacak T/A 11 adlı formüler ile Türkiye’de ancak acil tıp hizmetlerinden faydalanabildiğine işaret etti. 183 gün aşan seyahatler ve kesin dönüşlerde tüm sağlık hizmetlerini kapsayan T/A 20 formülerin alınması gerektiğini belirten Arıcı 2018’den beri Almanya’nın ısrarıyla T/A 11 formülerinin sadece 24 saat içinde yapılması gereken müdahaleleri kapsadığını, kronik hastaların seyahatleri için diğer sağlık hizmetlerini de kapsayan T/A 12 formülerini almalarını tavsiye etti.

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‘SAĞLIK KOMİSYONUNA TAŞIYACAĞIM’

Güngör Yılmaz ise T/A 11 ile sıkça sorunlar yaşandığını, SGK ile anlaşması bulunan sağlık kurumlarında dahi yer yer belgenin kabul edilmediğinin vatandaşlar tarafından kendisine aktarıldığını söyledi. Yılmaz, vatandaşların, Türkiye’de yaşadıkları sağlık sorunlarında hızlı tedavi için Sosyal Güvenlik Kurumu ile (SGK) anlaşması olmayan özel hastanelere giderek tedavi masraflarını ceplerinden ödediklerini söyledi. Bunun ciddi bir sorun olduğunu ve konuyu Hamburg Eyalet Parlamentosu Sağlık Komisyonu’nda gündeme getireceğini açıkladı. Konuşmaların ardından dernek üyelerinin sorularına geçildi. Sorularda ağırlıkla neredeyse 60 yıl önce yapılan sosyal güvenlik anlaşmasının güncel olmadığına ve iki ülke arasında yapılacak görüşmelerle güncellenmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Bir katılımcı, “Alman sağlık sigorta kartıyla Avrupa Birliği üyesi 28 ülkede sadece kartımı göstererek, Almanya’da aldığım sağlık hizmetine eş değerde hizmet alma hakkım varken, Türkiye’de bundan mahrumum. Siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşları bunun değişmesi için çaba harcamalılar. Beklentimiz budur” dediler.