Gurbetçiler, Manavgat’ta evleri yananların yardımına koştu

MANAVGAT’ta bir haftadır devam eden yangınlar nedeniyle Türkiye’nin birçok yerinden yardımlar bölgeye ulaştırılırken, tatil için Almanya’dan giden gurbetçi aile de evleri yanan vatandaşlar için seferber oldu. Aile fertleri yangın bölgelerine giderek evleri hasar görenlere su, gıda, kıyafet yardımlarının yanı sıra maddi destekte de bulunuyor.

Aile fertlerinden Banu Özkaner, anne ve babasının yıllar önce gurbetçi olarak Almanya’ya geldiğini, kendisinin de Almanya’da doğup büyüdüğünü söyledi. Tatil için 10 gün önce gittikleri Manavgat’ta herkesin yüreğine kor gibi düşen yangını gördüklerini belirten Özkaner, “Yangınlar başlayınca elimizden geldiği kadarıyla destek olmak için mahallelere geldik” dedi.

‘VATAN HİÇBİR ŞEYE DEĞİŞİLMEZ’

Özkaner, ilk günden beri yanan mahalleri gezdiklerini, evi, eşyası yananlara kendilerince destek verdiklerini belirterek şunları söyledi: “Cumaya kadar buradayız. Tatilin son gününe kadar elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olacağız. Yaşanan bu olaydan dolayı çok üzgünüz, çok acı gerçekten. Türkiye’ye geldiğimizde orman yangınlarını duyuyorduk ama bu kadar felaketin içinde hiçbir zaman olmadık. İnsanların evsiz kalması çok acı bir şey. Yangında zarar görenler için Almanya’daki akrabalarımız arasında da yardım kampanyası başlattık. Vatan hiçbir şeye değişilmez. Her ne kadar Almanya’da doğmuş ve büyümüş olsak da kendimizi yabancı gibi hissetmiyoruz.”