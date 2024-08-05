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Gurbetçiler, Gaziantep esnafının yüzünü güldürdü

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#ALMANYA#Gurbetçi#Gaziantep
Gurbetçiler, Gaziantep esnafının yüzünü güldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 11:47

Yaz tatillerini Türkiye’de geçirmek için Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden memleketlerine giden Avrupalı Türkler, esnafın yüzünü güldürüyor.

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Dünyanın en eski 10 şehri arasında bulunan ve Osmanlı döneminden kalma tarihi cami, han, hamam, bedesten ve çarşıların yanı sıra geleneksel konakların bulunduğu Gaziantep’e giden gurbetçi, yerli ve yabancı turistler, eşsiz yöresel lezzetleri almak için tarihi Almacı Pazarı ve Kürkçü Hanı’nın yolunu tuttu. Kurutmalık sebzelerden salçaya, biberden bin bir çeşit baharata kadar ihtiyaçlarını tarihi Almacı Pazarı’ndan karşılayan turistler, Antep fıstığı başta olmak üzere kente özgü kuruyemiş ve tatlı ürünlerini de alarak yaşadıkları ülkelere götürmek için özenle koliliyor. Yaşanan yoğunluk ise esnafa umut oluyor.

‘İŞ YAPAMIYORDUK’
Bakırcılar Çarşısı esnafından Celal Kerhizli, yerli ve yabancı turistlerle gurbetçilerin kente gelmesiyle birlikte alışveriş hareketliğinin başladığını söyledi. Kerhizli, “Gurbetçiler gelmeden önce bir kriz vardı. İş yapamıyorduk. Şimdi piyasada bir canlanma oldu. Esnafın işi oluyor, çarkımız dönüyor. Buraya gelen Avrupalı Türkler yıllık ihtiyaçlarını karşılıyor. Bakır eşya ve yiyecek gibi ihtiyaçlarını alıyorlar. Esnaf para kazanıyor, yüzü gülüyor” dedi.

Gurbetçiler, Gaziantep esnafının yüzünü güldürdü

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‘ÇOK FAYDASI OLUYOR’
Almacı Pazarı esnafı Okan Şenci de “İşimiz normal günlere göre çok şükür iyi oluyor. Gurbetçiler yılın dört ayını memleketlerinde geçiriyor. Esnafa çok faydaları oluyor” diye konuşurken, Muharrem Kervancı, ise şunları söyledi: “Ürünlerimizin hepsi yeni mahsuldür. Biz de gurbetçilerimizin tamamının gelmesini bekliyoruz. Gurbetçiler gelince esnafımız memnun oluyor. Eylül ayının sonuna kadar da bu hareketlilik devam eder.”

Gurbetçiler, Gaziantep esnafının yüzünü güldürdü

Gurbetçiler, Gaziantep esnafının yüzünü güldürdü


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#ALMANYA#Gurbetçi#Gaziantep

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